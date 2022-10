Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf der Meta Connect 2022 hat Mark Zuckerberg, CEO von Meta, das Meta Quest Pro vorgestellt.

Das Unternehmen sagt, es habe alles, was es aus seinen Bemühungen mit dem Meta Quest 2 gelernt hat, in ein Headset einfließen lassen, das das Metaverse zum Leben erwecken wird.

Das Ziel ist es, den Menschen zu helfen, sich einfacher zu verbinden und mit anderen zusammenzuarbeiten, während sie "präsenter, produktiver und mehr du" sind.

256 GB Speicher, 12 GB RAM und ein Snapdragon XR2+ Prozessor

Snapdragon 662 Mobilprozessor pro Controller

Einstellbarer IPD-Bereich: 55-75 mm

Das Meta Quest Pro verspricht eine bessere Grafikqualität und ein komfortables Headset, das noch mehr Möglichkeiten zur Kommunikation bietet.

Das Meta Quest Pro verfügt über eine Reihe von Upgrades, die es attraktiv machen, darunter eine Optik der nächsten Generation, verbesserte Touch-Controller, Mixed-Reality-Integration und mehr.

Laut Meta ist das Quest Pro das erste einer neuen Reihe von Headsets, die das Unternehmen plant. Mit neuen Technologien, die Ihnen helfen sollen, mehr im Metaverse zu tun. Es ist für Zusammenarbeit und Kreativität konzipiert und scheint eine interessante Alternative zum HTC Vive Focus 3 zu sein.

Das Headset bietet den "bisher schlanksten Formfaktor" mit einem superdünnen Satz Pancake-Linsen an der Vorderseite. Diese Linsen funktionieren, indem sie das Licht mehrfach falten, um das Display 40 Prozent dünner zu machen als das Quest 2. Das Quest Pro hat auch einen LCD-Bildschirm, der 37 Prozent mehr Pixel pro Zoll bietet als das Quest 2, also eine viermal höhere Auflösung. Außerdem soll es 75 Prozent mehr Kontrast bieten, mit satteren und lebendigeren Farben.

Auf der Rückseite befindet sich ein gebogener Akku, der das Headset perfekt ausbalanciert und angenehm zu tragen macht.

Das Headset hat ein offenes Design, durch das Sie die Welt um sich herum sehen können, was Möglichkeiten für die Mixed-Reality-Nutzung bietet. Alternativ können Sie auch die Lichtblocker verwenden, um ein noch intensiveres Erlebnis zu genießen.

Das Quest Pro ist auch das erste Headset, das den neuen Qualcomm Snapdragon XR2+ Prozessor verwendet, der speziell für VR optimiert ist. Das bedeutet 50 Prozent mehr Rechenleistung als beim Quest 2.

Das ist aber noch nicht alles, denn laut Meta sind auch die Controller, die dem Quest Pro beiliegen, vollgepackt mit Technik. Die Meta Quest Pro Touch-Controller haben jeweils drei Kameras und einen Snapdragon 662 Mobilprozessor pro Controller. Dadurch können die Controller ihre eigenen Bewegungen verfolgen, ohne auf das Headset angewiesen zu sein, was einen 360-Grad-Bewegungsbereich ermöglicht.

Eine verbesserte Haptik in den Controllern sorgt für ein breiteres Spektrum an präzisem Feedback. Was auch immer du gerade tust. Es gibt sogar einen Stylus, der zu den Controllern hinzugefügt werden kann, um sie in Werkzeuge zum Schreiben oder Skizzieren in VR zu verwandeln.

Das Meta Quest Pro wird mit einer eigenen Ladestation sowohl für das Headset als auch für die Controller geliefert, so dass es immer einsatzbereit ist, wenn Sie es brauchen.

Meta sagt, dass es auch die nach vorne gerichteten Kameras verbessert hat, um eine bessere Durchsicht zu ermöglichen und auch in der gemischten Realität eingesetzt werden zu können. Es gibt nach innen gerichtete Kameras, um Ihre Gesichtsausdrücke richtig in das Metaverse und darüber hinaus zu übersetzen.

Meta Quest Pro kann ab sofort zum Preis von 1.499 $ oder 1.499 £ vorbestellt werden und wird am 25. Oktober ausgeliefert.

Schreiben von Adrian Willings. Bearbeiten von Chris Hall.