Alle Meta Quest 2-Spiele, die auf der Meta Connect angekündigt wurden

(Pocket-lint) - Während der Meta Connect-Veranstaltung hat das Unternehmen eine Reihe von neuen Spielen speziell für das Meta Quest 2-Headset vorgestellt.

Das Quest 2 ist derzeit eines der beliebtesten VR-Headsets und es ist keine Überraschung, dass die Bibliothek um eine Reihe großartiger Spieleerweitert wird.

Hier ist eine Zusammenfassung der Spiele, nach denen Sie Ausschau halten sollten:

Marvel's Iron Man VR

Schon bald können Sie Ihr Meta Quest 2-Headset aufsetzen und in die ikonische Rüstung von Iron Man schlüpfen. Sie werden die Welt bereisen und gegen einen Hacker und seine Drohnenarmee antreten. Dieses Spiel wird von Camouflaj und Endeavor One in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment und Marvel Entertainment entwickelt. Man munkelt, dass es ein Spaß für Marvel-Fans sein wird, mit vielen Anspielungen, die sie genießen werden.

Die Bevölkerung: One Sandbox

Population One gibt es jetzt schon eine Weile und hat sich als beliebtes Multiplayer-VR-Spiel erwiesen. Im Dezember wird es aber noch besser, denn dann erscheint Population: One Sandbox auf den Markt kommt. Damit können Spieler ihre eigenen Inhalte in einer Sandbox erstellen, die alles Mögliche enthält, wie eine Mondbasis, ein Wikingerdorf und vieles mehr.

Among Us VR

Wenn du Among Us geliebt hast, dann wird es dich freuen zu lesen, dass Among Us VR in greifbare Nähe gerückt ist. Außerdem wird es erfreulich erschwinglich sein. Wenn du es jetzt vorbestellst, kannst du auch einen Bonusgegenstand im Spiel erhalten.

Wie bisher ist es das Ziel, entweder mit deinem Team zusammenzuarbeiten, um weiter durch den Weltraum zu segeln, oder alle zu verraten und völlige Unwissenheit zu beteuern. Among Us VR unterstützt bis zu 10 Spieler und wenn du das Originalspiel gespielt hast, wird dir die VR-Version sehr vertraut vorkommen.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Kapitel 2: Vergeltung

The Walking Dead: Saints & Sinners ist ein großartiger Ausflug in das Walking Dead-Universum. Bald wird es eine Fortsetzung geben, in der du dich wieder in das von Walkern verseuchte New Orleans begeben und dich auf der Jagd nach Beute durch die Gegend schleichen kannst.

Man munkelt, dass dieser zweite Ausflug noch gefährlicher und die Ressourcen noch knapper sein werden, was den Nervenkitzel noch erhöhen wird. Hinzu kommt die Gefahr durch den Axeman:

"Der Axtmörder ist jemand, mit dem ihr euch auseinandersetzen müsst, und er ist einer der Gründe, warum unser Spiel Vergeltung heißt", sagt Mark Domowicz, Game Director von Chapter 2: Retribution bei Skydance Interactive. "Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, müssen Sie Ihren Verstand einsetzen, um herauszufinden, wie Sie mit dieser neuen Art von Bedrohung umgehen können. Er ist ein großartiges Beispiel dafür, wie sich unser Gameplay für Chapter 2 entwickelt. Die Herausforderungen im gesamten Spiel haben an Umfang und Vielfalt zugenommen, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie unsere Touristen mit dem umgehen, was wir ihnen vorsetzen."

Behemoth

Von dem Team hinter The Walking Dead: Saints & Sinners kommt ein weiteres Spiel, das in einer düsteren neuen Welt spielt. Es wurde von Grund auf für VR entwickelt und verspricht einige Überlebensabenteuer. Skydance Interactive sagt, dass das Spiel auf Elementen aufbaut, die sie darüber gelernt haben, was es bedeutet, in der VR um das eigene Überleben zu kämpfen. Das dürfte es sicherlich interessant machen.

Schreiben von Adrian Willings.