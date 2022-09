Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Meta Quest 2 hat eine 120Hz Bildwiederholrate als experimentelle Funktion für einige Zeit gehabt. Diese schnellere Bildwiederholrate bedeutet theoretisch ein flüssigeres Erlebnis und eine geringere Gefahr von Motion Sickness beim Spielen von VR-Spielen.

In einem aktuellen Tweet verriet John Carmack, Consulting CTO von Oculus VR, dass der 120Hz-Display-Modus in Zukunft standardmäßig aktiviert sein wird:

120 fps war lange Zeit ein "experimentelles Feature" auf Quest 2, und wir werden es nun endlich standardmäßig einschalten. Jede App, die Videos mit 60 fps abspielt, sollte die 120 fps-Anzeige in Betracht ziehen - sie vermeidet das Flimmern der 60 fps-Anzeige und macht das unvollkommene Auslösetempo weniger rau - John Carmack (@ID_AA_Carmack) September 5, 2022

Nicht alle Spiele unterstützen diesen Modus, was gut für die Akkulaufzeit ist, aber nicht so sehr, wenn man die Fähigkeiten des Quest 2 voll ausschöpfen möchte.

Welche Quest 2 Spiele unterstützen 120Hz? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.

So überprüfen Sie, ob 120Hz auf Ihrem Quest 2 aktiviert ist

Bevor Sie sich überlegen, welche Spiele die 120Hz-Bildwiederholrate unterstützen, sollten Sie überprüfen, ob diese Einstellung auf Ihrem Quest 2 verfügbar und aktiviert ist.

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, stellen Sie sicher, dass Ihr Meta Quest 2 auf die neueste Firmware aktualisiert ist.

Setzen Sie dann Ihr Headset auf und folgen Sie diesen Schritten:

Drücken Sie die Menütaste auf dem rechten Controller Klicken Sie auf das Einstellungssymbol im Schnellmenü am unteren Rand Klicken Sie auf das Einstellungssymbol am oberen Rand des Bildschirms Suchen Sie nach "Experimentell" und klicken Sie darauf Dort sollten Sie die Einstellung für 120Hz finden. Stellen Sie sicher, dass sie aktiviert ist.

Welche Quest 2 Spiele unterstützen 120Hz?

Es wird Sie freuen zu hören, dass es eine Reihe von Spielen gibt, die eine 120Hz-Bildwiederholrate unterstützen. Es liegt an den Entwicklern, diese Unterstützung hinzuzufügen, sodass in Zukunft noch mehr Spiele erscheinen könnten.

Dennoch gibt es einige großartige Spiele, die diesen Modus auf dem Quest 2 bereits unterstützen:

Superhot VR

Superhot VR ist eines unserer Lieblingsspiele in der virtuellen Realität. Ein Zeitsprung-Shooter, bei dem du dich wie Neo aus der Matrix fühlst, während du auf deinem Weg zum Sieg Kugeln und Bösewichten ausweichst.

Schlägerwut

Sie möchten Ihr Tischtennismatch nicht verlieren, weil Sie eine niedrige Bildwiederholrate haben und den Ball nicht kommen sehen. Das ist also ein weiterer logischer Grund für den 120-Hz-Bildwiederholfrequenz-Modus.

Eleven Tischtennis

Anscheinend gibt es mehr als ein Tischtennisspiel mit Unterstützung für eine schnelle Bildwiederholrate auf dem Quest 2. Eleven Table Tennis soll jedoch das realistischste Tischtennisspiel sein, das man auf der Plattform bekommen kann, also warum es nicht ausprobieren?

Echo VR

Echo VR ist ein kostenloses Multiplayer-Spiel, das in der Schwerelosigkeit angesiedelt ist. Eines der beliebtesten Spiele auf dem Quest 2 und ein brillantes, rasantes Spiel, das perfekt für 120Hz geeignet ist. Außerdem ist es kostenlos, also warum nicht mal ausprobieren?

Gorn

Gorn ist eines der albernsten und grausamsten Kampfspiele, die wir je gespielt haben. Ein verrücktes, aber spaßiges Spiel mit vielen Lachern und guter Laune. Es ist nicht so rasant wie andere Spiele, aber es ist immer noch eines, das von den 120Hz Fähigkeiten profitiert.

Synth-Reiter

Es ist vielleicht nicht so beliebt wie Beat Sabre, aber Synth Riders ist eines der ursprünglichen VR-Rhythmusspiele auf Quest und läuft jetzt dank der 120Hz-Unterstützung mit einer flüssigeren Bildrate.

Kubismus

Kubismus scheint eine seltsame Wahl für 120Hz zu sein, aber es funktioniert. Dies ist ein täuschend einfaches Puzzlespiel mit einer entspannenden Atmosphäre und 90 Puzzles, die es zu lösen gilt.

Säbel schlagen

Wie zu erwarten, unterstützt das beliebteste Rhythmusspiel aller Zeiten eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Jetzt kannst du dich austoben und die Würfel zerschmettern, während du ein flüssiges und befriedigendes Erlebnis erlebst.

Blaston

Dieses raffinierte Spiel ist ein taktisches Workout-Survival-Spiel, bei dem es darauf ankommt, dass du dich bewegst, um zu überleben. Wo jede Bewegung zählt, ist es wichtig, zu sehen, was kommt, und eine flüssige Grafik zu haben.

Eisenleuchten

Ironlights ist ein VR-Duellspiel, bei dem schnelle und geschickte Bewegungen der Schlüssel zum Sieg sind. Dieses Spiel bietet sowohl Einzel- als auch Mehrspieler-Erfahrungen und holt das Beste aus der flüssigen 120Hz-Action heraus.

Bis du fällst

Until you Fall wird als Hack-and-Slash-Roguelite beschrieben, in dem du in rasanten Kämpfen mit Zaubersprüchen, Schwertschlägen und Ausweichmanövern zum Sieg gelangst. Ein weiteres rasantes Abenteuer, das die schnelle Aktualisierungsrate optimal ausnutzt.

Bevölkerung Eins

Wenn du schon immer mal ein Battle Royale in der virtuellen Realität spielen wolltest, dann ist es das hier. Solch ein rasantes Abenteuer könnte für einige ein wenig ekelhaft sein, weshalb es eine gute Nachricht ist, dass dieses Spiel auch eine Bildwiederholrate von 120 Hz hat.

Hyper Dash

Hyper Dash ist ein VR-Multiplayer-Team-Shooter mit schneller und spaßiger Action und vielen Sprüngen durch die Gegend (daher der Name). Es macht Sinn, dass dies eine Unterstützung für 120Hz haben würde und es hilft wirklich.

Virtueller Schreibtisch

Virtual Desktop ist praktisch, wenn Sie mit Ihrem Gaming-PC verbunden sind , anstatt Oculus Link zu verwenden. Virtual Desktop unterstützt 120Hz, was bedeutet, dass Sie PCVR-Spiele spielen können, während Sie das Beste aus dieser Bildwiederholrate machen. Dies eröffnet Spiele auf Steam und im Quest Store.

Schreiben von Adrian Willings.