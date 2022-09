So streamen Sie Filme und TV-Sendungen auf Ihrem Meta Quest 2

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Meta Quest 2 eignet sich nicht nur zum Spielen von Virtual-Reality-Spielen, sondern bietet Ihnen auch die Möglichkeit, alleine einen Film zu sehen. Wenn Sie Ihr Lieblings-VR-Headset aufsetzen, können Sie sich in einen virtuellen Raum mit einem viel größeren Bildschirm versetzen, als Sie wahrscheinlich zu Hause haben.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Quest 2 Ihre Lieblingsserie zu sehen oder sich in einen Film zu vertiefen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie loslegen können.

Wie Sie Netflix auf Ihrem Quest 2 streamen können

Wenn Netflix Ihre bevorzugte Streaming-Plattform ist, dann gibt es eine gute Nachricht: Es ist ganz einfach, Netflix-Inhalte auf Ihrem Lieblings-Virtual-Reality-Headset zu sehen. Am einfachsten ist es, wenn Sie die Netflix-App aus dem Store herunterladen. Sie ist natürlich kostenlos. Allerdings benötigen Sie ein Netflix-Abonnement, um Inhalte ansehen zu können.

Mit der Netflix-App sitzen Sie in einer urigen Blockhütte mit einem riesigen Bildschirm, auf dem Sie Ihre Inhalte ansehen können. Er ist groß und imposant und wahrscheinlich größer als der Fernseher in Ihrem Wohnzimmer. Außerdem hat er den zusätzlichen Vorteil, dass er Ihr eigener privater Bildschirm ist, so dass niemand sehen kann, was Sie sich ansehen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie die Menütaste auf dem rechten Controller Klicken Sie unten auf das orange-weiße Einkaufstaschen-Symbol (der Laden) Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf "Suchen". Geben Sie "Netflix" über die Bildschirmtastatur ein. Klicken Sie auf die App und laden Sie sie herunter. Sobald die App heruntergeladen ist, können Sie sie über die Schaltfläche "Apps" (neun Quadrate auf der rechten Seite des Menüs) aufrufen. Wenn Sie die App geöffnet haben, müssen Sie sich bei Ihrem Netflix-Konto anmelden Folgen Sie den Anweisungen, um sich dort oder in einem Browser außerhalb des Headsets anzumelden, wenn das einfacher ist. Starten Sie die Wiedergabe

Beim Anschauen können Sie wählen, ob Sie den Blockhüttenhintergrund beibehalten oder zu "Void Theater" wechseln möchten, indem Sie auf die Schaltfläche oben links auf dem Bildschirm (auf dem Kaminsims) klicken. In diesem Modus sehen Sie nur den Bildschirm, der von Dunkelheit umgeben ist.

In den Optionen können Sie auch die Position und Größe des Bildschirms ändern. So können Sie den Bildschirm noch komfortabler gestalten.

Natürlich ist dies eine großartige Möglichkeit, Netflix zu sehen, denn Sie können sich ins Bett legen und es tun oder im Wohnzimmer oder in einem anderen Raum in Ihrem Haus mit Leichtigkeit sehen.

So streamen Sie Amazon Prime-Videos auf dem Quest 2

Amazon Prime-Mitglieder in den USA und in Großbritannien können ihr bevorzugtes tragbares VR-Headset aufsetzen, um Amazon Prime Video auf ihrem eigenen Bildschirm zu sehen.

Die Prime Video VR-App bietet Nutzern Zugang zu allen Amazon Prime Video-Inhalten in einem Virtual-Reality-Raum. Sie können alle Ihre Lieblingssendungen von Prime wie gewohnt ansehen, nur eben auf einem großen, persönlichen Bildschirm.

Setzen Sie Ihr VR-Headset auf, starten Sie die App und Sie werden in eine virtuelle Cartoon-Stadt versetzt, in der Sie alle verfügbaren Inhalte durchsuchen und Shows oder Filme mit einem Klick auf Ihren Controller starten können.

Auf diese Weise erhalten Sie ein viel persönlicheres und privateres Seherlebnis - Sie blenden den Rest der Welt aus und tauchen in die Videoinhalte ein. Außerdem bringt es das Kinoerlebnis zu Ihnen nach Hause, ohne die Kosten für große Bildschirme, Projektoren oder Surround-Sound-Anlagen zu verursachen.

Amazon Prime Video VR hat auch eine Reihe von 360-Grad-VR-Videos im Angebot. Um loszulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie die Menütaste auf dem rechten Controller Klicken Sie unten auf das orange-weiße Einkaufstaschen-Symbol (der Shop) Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf Suchen Geben Sie "Prime Video VR" ein. Klicken Sie auf die App und laden Sie sie herunter. Sobald die App heruntergeladen ist, können Sie sie über die Schaltfläche "Apps" (neun Quadrate auf der rechten Seite des Menüs) aufrufen Laden Sie die App und melden Sie sich mit Ihren Amazon Prime-Kontodaten an. Genießen Sie

Streaming von Inhalten mit Bigscreen auf Ihrem Quest 2

Bigscreen ist eine kostenlose App, die Sie auf Ihrem Quest 2 verwenden können. Mit dieser App können Sie ganz einfach in Ihr eigenes virtuelles Kino eintauchen. Bigscreen hat viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten, nicht nur zum Fernsehen und Filme schauen. Sie können damit auch Dinge tun, wie Ihren Desktop-Bildschirm aus der Ferne betrachten und an virtuellen Klassenzimmern oder virtuellen sozialen Erfahrungen teilnehmen.

Sie können Bigscreen aber auch verwenden, um viele verschiedene Inhalte zu sehen. Du kannst deinen Bildschirm auch mit Freunden teilen, um ein privates Fernseherlebnis zu haben.

Der einfachste Weg, Bigscreen zu nutzen, ist die Fernwartung:

Laden Sie zunächst die Bigscreen-App herunter und installieren Sie sie, indem Sie den Store auf Ihrem Quest 2 Klicken Sie dann auf die Option "Remote Desktop". Rufen Sie in der Zwischenzeit auf Ihrem PC die Remote Desktop-Website in Ihrem Browser auf und laden Sie die App herunter. Öffnen Sie die App auf Ihrem Computer und verknüpfen Sie sie dann mit Ihrer VR-App Dann brauchen Sie nur noch Ihren bevorzugten Streaming-Dienst oder Ihre bevorzugte Video-Website in Ihrem Browser zu laden und sich zurücklehnen, um zu schauen

Bigscreen ist ideal, wenn Sie Inhalte von Hulu, Paramount+ oder Disney+ ansehen möchten. Befolgen Sie einfach die oben genannten Schritte und laden Sie dann die entsprechenden Seiten in den Browser Ihrer Wahl.

Wie Sie YouTube auf Ihrem Quest 2 ansehen können

Wie du vielleicht schon gemerkt hast, gibt es viele Möglichkeiten, Videoinhalte auf deinem Quest 2 anzusehen. Eine davon ist YouTube. Es gibt eine spezielle YouTube VR-App, die Sie aus dem Store herunterladen können.

Mit dieser App können Sie alle üblichen YouTube-Inhalte ansehen, in die Sie sich normalerweise verbeißen würden. Außerdem können Sie damit alle 360-Grad- und VR-Inhalte ansehen, die auf YouTube verfügbar sind.

Es gibt auch jede Menge nutzergenerierte Inhalte zu sehen, also lade die App und schau sie dir an.

Schreiben von Adrian Willings.