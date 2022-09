Meta Quest Pro mit Unboxing-Video im Internet aufgetaucht

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - In den letzten Monaten haben wir schon einiges über das nächste VR-Headset von Meta gehört. Tatsächlich haben wir vor kurzem erfahren, dass das Meta Quest Pro (früher als Project Cambria bezeichnet) wahrscheinlich irgendwann im Oktober 2022 erscheinen wird. Höchstwahrscheinlich wird es während der Meta Connect 2022 enthüllt werden.

Daher ist es nur logisch, dass weitere Leaks und Informationen durchgesickert sind.

Jetzt hat jemand ein Unboxing-Video des Quest Pro veröffentlicht, nachdem er entdeckt hatte, dass es in einem Hotel zurückgelassen worden war. Zectariuz Gaming hat auf Facebook einen Clip des Quest Pro geteilt, auf dem deutlich der Hinweis NOT FOR RESALE - ENGINEERING SAMPLE" zu sehen ist.

Laut dem ursprünglichen Poster wurde die Schachtel in dem Hotel, in dem er arbeitet, zurückgelassen. Das entdeckte Headset sieht sicherlich wie die Renderings und andere Leaks aus, die wir bereits gesehen haben.

Soweit wir sehen können, hat das neue Headset drei externe Tracking-Kameras auf der Vorderseite und eine auf jeder Seite. Die Controller wurden ebenfalls aktualisiert, da die klassischen Ringe des Quest 2 zugunsten eines stromlinienförmigen Designs weggelassen wurden.

Offiziell wurde noch nicht viel über das Headset verraten, aber wir wissen, dass es deutlich teurer sein wird als das Quest 2. Meta hat auch intern gesagt, dass das Headset ein Mixed-Reality-Gerät für Prosumer und Industriekunden" sein wird. Die technischen Daten sollten also hoffentlich dem Preis entsprechen und mit Geräten wie dem HTC Vive Focus 3 konkurrieren.

Auf der Meta Connect 2022 im Oktober werden wir hoffentlich mehr erfahren.

Schreiben von Adrian Willings.