Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Facebook-Muttergesellschaft Meta hat Meta-Konten eingeführt. Dabei handelt es sich um ein neues Anmeldesystem für Quest- und Rift-Nutzer, mit dem sie auf ihre VR-Headsets zugreifen können, ohne ein Facebook- oder Instagram-Konto zu benötigen. Das Update wird laut Meta schrittweise weltweit ausgerollt. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie ein Meta-Konto erstellen oder zu einem solchen wechseln können, sobald die Option für Sie verfügbar ist.

Ab August 2022 benötigen Sie kein Facebook- oder Instagram-Konto mehr, um sich in Quest- und Rift-VR-Headsets einzuloggen. "Dies wird jedem mehr Wahlmöglichkeiten geben, wie man sich im Metaverse zeigt", erklärte Meta-CEO Mark Zuckerberg in einem Facebook-Post. Wenn Sie die Option, ein Meta-Konto (und damit ein Meta Horizon-Profil) zu erstellen, nicht sofort sehen, sollten Sie das Update "bald" erhalten, so Metas Blogpost.

-

Wenn Sie stolzer neuer Besitzer eines Quest-Headsets sind und es mit Ihrer E-Mail und nicht mit Facebook oder Instagram verwenden möchten, ist der Einrichtungsprozess super einfach. Laden Sie die Oculus Mobile App auf Ihr iOS- oder Android-Gerät herunter und schalten Sie Ihr VR-Headset ein, um loszulegen.

Zunächst wird Ihnen ein Code angezeigt, mit dem Sie Ihr VR-Headset mit der Oculus-App koppeln können. Sie werden dann die Option sehen, sich mit Facebook oder Instagram anzumelden. Alternativ können Sie auch ein Meta-Konto per E-Mail erstellen. Wenn Sie die Option "Meta-Konto" wählen, benötigen Sie kein Facebook- oder Instagram-Konto mehr, um Ihr Quest zu nutzen.

Sie können sich trotzdem mit diesen Diensten anmelden, um vielleicht die Messenger-Plattform zu nutzen, aber das ist nicht erforderlich. Nachdem Sie ein Meta-Konto eingerichtet haben, werden Sie zur Einrichtung Ihres Meta Horizon-Profils weitergeleitet. Wählen Sie einen Anzeigenamen, einen Benutzernamen und ein Profilbild.

Stellen Sie Ihre Privatsphäre-Einstellungen so ein, dass sie für alle, für Freunde und Familie oder für Einzelpersonen zugänglich sind.

Quest-Benutzer: Gehen Sie zu meta.com/setup, um loszulegen

Gehen Sie zu meta.com/setup, um loszulegen Rift-Benutzer: Gehen Sie zu meta.com/websetup, um loszulegen

Wenn Sie ein bestehender Quest- oder Rift-VR-Headset-Benutzer sind, der sich über sein Facebook-Konto anmeldet, müssen Sie warten, bis Sie ein Update in der Oculus Mobile App erhalten. Sobald es eintrifft, leitet die App Sie zu meta.com/setup, wenn Sie Quest verwenden, oder zu meta.com/websetup, wenn Sie Rift verwenden. Dort kannst du ein Meta-Konto erstellen und siehst die Option, Facebook zu entfernen und stattdessen deine E-Mail-Adresse zu verwenden.

Wenn du zu einem Meta-Konto wechselst (anstatt dich weiterhin mit Facebook oder Instagram anzumelden), sollte nichts verloren gehen. Ihre Einkäufe, Freunde und Spielfortschritte werden automatisch auf Ihr neues Konto übertragen. Wenn Sie jedoch Ihre Facebook- und Instagram-Konten entfernen, können Sie natürlich weder Messenger nutzen noch auf der Plattform nach Freunden suchen.

Sobald du ein Meta-Konto erstellt hast, wirst du außerdem aufgefordert, ein Meta Horizon-Profil mit einem Benutzernamen zu erstellen, den du in Metas eigenem Metaverse verwenden kannst.

Wenn Ihr Quest- oder Rift-VR-Headset derzeit an ein Oculus-Konto gebunden ist, müssen Sie sich für ein Meta-Konto registrieren, um das Gerät nach dem 1. Januar 2023 weiter nutzen zu können.

Schreiben von Maggie Tillman.