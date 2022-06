Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Meta hat mit einem Konzept für ein schlankes Headset, das zu Trainingszwecken verwendet wird, eine Vision davon gezeichnet, wie die Zukunft der Headsets aussehen könnte.

Das Unternehmen hat auf seiner Website eine Seite mit dem Titel "The impact of the Metaverse" (Die Auswirkungen des Metaverse) veröffentlicht und erklärt, dass es "...unglaubliche Dinge für das Metaverse entwickelt". Zu diesen Dingen gehört die Technologie, die es ermöglicht, Menschen mit neuen virtuellen Erfahrungen zu verbinden. Zu diesen Erfahrungen gehören immersive Schulungen, die es beispielsweise einem Chirurgen ermöglichen, komplizierte Operationen in der virtuellen Realität zu üben.

Im begleitenden Video sehen wir einen angehenden Chirurgen, der ein futuristisches, schlankes Headset trägt, das viel schlanker ist als das Meta Quest 2 und auch viel fortschrittlicher als das Project Cambria zu sein scheint.

Zusammen mit dem Headset tragen sie auch winzige Fingerhut-ähnliche Geräte an allen Fingern, die vermutlich die Fingerspitzen verfolgen und die Bewegungen in die VR übersetzen sollen.

Dabei handelt es sich wahrscheinlich um eine weiterentwickelte Version der haptischen Handschuhe, die das Unternehmen bereits vorgestellt hat. Diese sind jedoch weitaus futuristischer und werden wahrscheinlich nicht so bald Realität werden.

Natürlich ist dies nur ein Vorgeschmack darauf, wie die Zukunft von VR und dem Metaverse aussehen könnte, und nicht etwas, das das Unternehmen im Moment wahrscheinlich produzieren wird. Soweit wir das beurteilen können, ist das Ziel, verschiedene Erfahrungen für alle zu schaffen, Schulungen für Mitarbeiter, Bildungserfahrungen für Studenten und immersive Abenteuer, die uns helfen, der Realität zu entfliehen.

Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eine Zukunft mit stromlinienförmiger VR ohne Kabel oder Fesseln, die Ihre Bewegungen einschränken, und Echtzeit-Hand- und Finger-Tracking für ein "echtes" Gefühl der VR-Welt. Spannende Dinge werden kommen.

Schreiben von Adrian Willings.