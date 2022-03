Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Meta hat einen Plan vorgestellt, der den Eltern mehr Kontrolle darüber gibt, was ihre Kinder auf den VR-Headsets tun dürfen und was nicht. Damit wird es hoffentlich einfacher, zu regulieren, was sie tun.

Die Steuerelemente richten sich an Eltern mit Kindern ab 13 Jahren, da das technisch gesehen das niedrigste empfohlene Alter für die regelmäßige Nutzung eines Headsets von Meta ist.

Dazu gehört die Möglichkeit, bestimmte Apps und Spiele, die unter Quarantäne gestellt werden sollen, mit einem Passcode zu sperren und jüngere Konten daran zu hindern, altersbeschränkte Inhalte aus dem Store herunterzuladen und zu spielen.

Die letztgenannte Option wird, wie erhofft, automatisch erfolgen, während Eltern in der Lage sein werden, sie in bestimmten Fällen außer Kraft zu setzen, z. B. wenn ihr Kind eine bestimmte App oder ein bestimmtes Spiel beantragt.

Eltern erhalten außerdem ein neues Dashboard in der Oculus-Smartphone-App, mit dem sie überprüfen können, was ihr Teenager gemacht hat, einschließlich der Zeit, die er mit dem Headset verbracht hat.

Eine Möglichkeit, die Sperren zu umgehen, wäre die Verwendung von Oculus Link, um auf PC-Inhalte zuzugreifen, aber die Eltern können diese Funktion auch deaktivieren.

Die Änderungen sollten bald auf die Quest-Geräte ausgerollt werden, aber wir haben kein genaues Datum, wann sie alle in Betrieb genommen werden. Dennoch ist es eine beruhigende Richtung, in die es geht.

Schreiben von Max Freeman-Mills.