Schnapp dir tolle Quest-Spiele mit bis zu 50% Rabatt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Meta Quest-Headset besitzen und nach einem Schnäppchen Ausschau halten, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, da es in den nächsten Tagen einige Angebote gibt, die einen Blick wert sind.

Im Meta Quest Store (früher bekannt als Oculus Store) läuft ab sofort bis zum 28. November ein Black Friday- Sale mit Rabatten von bis zu 50 Prozent .

Wie wir neulich besprochen haben, können Sie derzeit einen Quest 2 mit einem 50 £ / 50 $-Gutschein von verschiedenen Orten, einschließlich Amazon, erhalten. Wenn Sie lieber einige Spiele haben möchten, können Sie derzeit ein Quest 2 mit 50 £ / 50 $ Spielguthaben direkt von der offiziellen Website erhalten.

Unten sind einige unserer Lieblingsspiele aus dem Verkauf. Die, die wir ausprobiert haben und die wir sehr empfehlen können.

Superheiße VR - 20% sparen Superhot VR ist wie kein anderes VR-Spiel, das Sie zuvor gespielt haben. Voller Genuss und jetzt auch ein absolutes Schnäppchen. zum angebot

Trover rettet das Universum - Spare 41% Trover Saves the Universe ist sicherlich nichts für schwache Nerven. Aber ist urkomisch. Würden Sie von den Machern von Rick and Morty etwas anderes erwarten? zum angebot

Be sure to check the rest of the store for even more deals as there are plenty of games on offer.