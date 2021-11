Kaufe eine Oculus Quest 2 und erhalte einen Gutschein im Wert von $50/£50

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein VR-Fan sind oder in Virtual-Reality-Spiele einsteigen möchten, haben Sie vielleicht auf einen Deal für die Oculus Quest 2 gewartet.

Die Black Friday-Angebote sind bereits in vollem Gange und wir haben bereits Angebote und Rabatte auf verschiedene HTC Vive-Headsets gesehen , aber das Quest 2 wird leider selten reduziert. Dies liegt vor allem daran, dass das Quest 2 bereits erschwinglich und für Oculus wahrscheinlich zu einem Verlustpreis ist. Es gibt jedoch eine gute Nachricht, da Sie derzeit einen Quest 2 über Amazon kaufen und im Gegenzug einen Geschenkgutschein erhalten können.

Es ist also wahrscheinlich nicht der Rabatt, den Sie sich erhofft haben, aber Sie können ihn wahrscheinlich rechtfertigen, indem Sie den Geschenkgutschein verwenden, um dann Geschenke für andere Leute zu kaufen oder andere Schnäppchen zu machen.

Oculus Quest 2 - Gutschein im Wert von 50 $/£50 erhalten Kaufen Sie jetzt (bei Amazon) und erhalten Sie einen Gutschein im Wert von 50 USD / 50 GBP, den Sie bei Amazon ausgeben können. Geben Sie an der Kasse den Code OCULUS50 ein. zum angebot

It's worth noting the terms and conditions of this deal:

"Order an "Oculus Quest 2 128 GB" or "Oculus Quest 2 256 GB" between November 22nd 2021 and November 30th 2021 and, once shipped, you will receive a promotional code worth £50 to spend on Amazon.co.uk by January 14th, 2022."

The Oculus Quest 2 is a great bit of kit. An all-in-one VR headset that we'd highly recommend. It's regularly getting improved with software updates and is able to run games without a PC. If you are a PC gamer you can also use Oculus Link and Air Link to play PCVR games while tethered for an even better experience. A cracking headset and a great gift for a loved one or yourself.