Mit dem Oculus Quest-Update können Sie sich in der virtuellen Realität aufzeichnen

(Pocket-lint) - Oculus arbeitet ständig an Software-Updates, um die Benutzerfreundlichkeit seiner Headsets zu verbessern. Zu diesen Verbesserungen gehörten Dinge wie die Möglichkeit, drahtlos zu spielen , Ihre reale Umgebung abzubilden und vieles mehr.

Jetzt plant Oculus, Benutzern das Erstellen von Inhalten zu erleichtern. Mit der neuesten v29 Software für Quest - und Quest 2 Headsets , können Sie VR Gameplay - Material erfassen und sich zugleich.

Mit der Live-Overlay-Casting-Funktion können Sie Ihr reales Selbst dem der virtuellen Realität überlagern. Sie benötigen ein Apple iPhone XS oder ein neueres iPhone sowie das Headset und die neueste Version der App, um loszulegen. Dann müssen Sie die Kamera des Telefons während des Spielens auf sich selbst richten und dann sollten Sie in der Lage sein, ziemlich interessantes Filmmaterial aufzunehmen.

Das Live-Overlay-System zeigt im Wesentlichen Aufnahmen des Benutzers, der im Rahmen dessen steht, was er in VR sieht. Als solches ist es nicht so beeindruckend wie das Mixed Reality Creator Tool von Oculus, das stattdessen den Benutzer bei der Interaktion mit der Umgebung zeigt, aber dieses System benötigt viel mehr Hardware (einschließlich eines grünen Bildschirms), um ausgeführt zu werden.

Sie können Ihre Stimme auch über das eingebaute Mikrofon des Headsets aufnehmen, während Sie Ihre Spielesitzungen aufzeichnen. Sie sollten also in der Lage sein, einige schöne Clips zu erstellen.

Mehr dazu erfahren Sie hier . Dieses Update wird langsam eingeführt. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn Sie noch nicht darauf zugreifen können.

Es ist auch sehenswert, dass Oculus immer noch hart daran arbeitet, die Handverfolgung für Entwickler und Benutzer zu verbessern:

