(Pocket-lint) - Oculus, ein Unternehmen im Besitz von Facebook, hat angekündigt, im April das erste "Oculus Gaming Showcase" zu veranstalten, das "nie zuvor gesehenes Filmmaterial von einigen unveröffentlichten Spielen und einige Überraschungen auf Lager" enthält. So sehen Sie sich das Schaufenster selbst an online und was Sie von der Veranstaltung erwarten können.

Das Oculus Gaming Showcase startet am 21. April 2021 um 15 Uhr.

Hier sind einige verschiedene Ortszeiten als Referenz:

US West: 15 Uhr PT

15 Uhr PT US-Ost: 18 Uhr ET

18 Uhr ET London: 23 Uhr

23 Uhr Paris: 12 Uhr (22. April)

12 Uhr (22. April) Tokio: 7 Uhr morgens (22. April)

7 Uhr morgens (22. April) Delhi: 3: 3 Uhr morgens (22. April)

3: 3 Uhr morgens (22. April) Peking: 6 Uhr morgens (22. April)

Das Oculus Gaming Showcase wird auf Twitch , Facebook und YouTube gestreamt. Wir werden den Stream oben einbetten, sobald er verfügbar ist.

Facebook hat gehänselt, wir werden von Entwicklern von Cloudhead Games, Ready At Dawn und ILMxLab hören - und sie werden Neuigkeiten zu Pistol Whip, Lone Echo II und Star Wars: Tales from the Galaxys Edge teilen. Das rein digitale Event wird voraussichtlich eine Reihe von Ankündigungen zu Oculus VR-Spielen enthalten.

Denken Sie daran, dass Oculus eines der besten verfügbaren VR-Systeme anbietet. Das Oculus Quest 2 ist auch eines der günstigsten VR-Headsets. Es ist drahtlos und benötigt keinen PC, aber es enthält immer noch genügend Hardware, um einige der großartigen VR-Spiele zu spielen . Wireless VR ist herrlich und gibt Ihnen viel Freiheit. Andere Highlights wie Hand-Tracking, Inside-Out-Tracking (dh keine externen Sensoren), Passthrough-Kameras und ein cleveres Wächtersystem machen Quest 2 unglaublich unterhaltsam.

Hervorragende Grafik, hervorragende Audioqualität und die Möglichkeit, mehr mit Oculus Link zu verbinden und zu spielen, machen Quest 2 noch spezieller.

Schreiben von Maggie Tillman.