Ist ein Oculus Quest Pro am Horizont?

(Pocket-lint) - Es ist noch nicht lange her, dass das Oculus Quest 2 auf den Markt gebracht wurde, aber jetzt scheint es Hinweise auf ein neues, leistungsstärkeres Headset zu geben.

Während einer Instagram AMA-Sitzung (Ask Me Anything), Facebooks Vizepräsident für Augmented and Virtual Reality, neckte Andrew Bosworth die potenzielle Existenz eines neuen und verbesserten Oculus Quest Pro.

Als ein Beobachter eine Frage stellte, die lautete: "Warum kann Oculus kein 600-Dollar-Headset herstellen und die besten Spezifikationen wie Quest Pro 3 usw. setzen?", Antwortete Bosworth mit "Quest Pro, was? Interessant", bevor er in die Kamera zwinkerte.

Obwohl dies kaum eine solide Bestätigung für ein neues Headset ist, ist es nicht zu unvernünftig zu glauben, dass dies eine Möglichkeit ist. Immerhin scheint das Oculus Quest 2 ziemlich erfolgreich gewesen zu sein.

Es ist nicht überraschend, dass dies eine der bequemsten Möglichkeiten ist, einige großartige VR-Spiele zu spielen, ohne einen dedizierten Gaming-PC oder den Aufwand externer Tracking-Kameras zu benötigen.

Trotzdem hat der Quest 2 nicht den neuesten und besten Qualcomm Snapdragon-Prozessor unter der Haube und könnte mit moderner Hardware erheblich verbessert werden.

Das Hinzufügen von schickerer Hardware ist eine weitere Frage, die auch in der AMA-Sitzung auftauchte. Als ein anderer Benutzer nach der Möglichkeit von Eye-Tracking-Technologie in der Zukunft fragte, machte Bosworth deutlich, dass Facebook sich schon seit einiger Zeit damit befasst. Er sagte auch, dass "... es etwas ist, das wir in ein zukünftiges Headset einbauen werden" und dass es verwendet werden könnte, um "... die Leistung dramatisch zu verbessern, indem nur Dinge gerendert werden, die sich im Sichtfeld der Fovea befinden."

Interessantes Zeug in der Tat.

Mit der kürzlich von Sony bestätigten Bestätigung des PSVR 2-Headsets scheint sich auch die Konkurrenz zu verschärfen. Das heißt, es gibt viele Gründe für Facebook, sich nicht auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Es gibt Spielentwicklern auch den Anreiz, auch in Zukunft mehr Inhalte zu produzieren.

Schreiben von Adrian Willings.