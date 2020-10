Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist anscheinend die Woche für Probleme mit dem Oculus Quest 2 , wobei einige Berichterstattungsprobleme mit Facebook-Konten gesperrt sind und andere sagen, dass ihr VR-Headset nur auf ihnen schlafen wird.

Sowohl Reddit-Benutzer als auch Benutzer in den Oculus-Foren haben Probleme gemeldet, bei denen das Headset während der Verwendung einfach in den Ruhemodus wechselt.

Dies ist insbesondere dann ein Problem, wenn Sie das VR-Headset zum Ansehen von Videos verwenden, anstatt Spiele zu spielen. Diese Benutzer stellen anscheinend fest, dass bei Verwendung von Netflix , Amazon Prime , Youtube, Big Screen oder einer anderen ähnlichen App die Quest 2 nach einigen Minuten in den Ruhezustand wechselt.

Oculus hat auf Reddit erklärt, dass es sich des Problems bewusst ist und versucht, es zu beheben:

"Unser Team ist sich derzeit eines Problems bewusst, das dazu führt, dass das Headset beim Ansehen von Videos in einigen Apps in den Ruhemodus wechselt. Unsere Ingenieure arbeiten noch an einer Lösung. Wir bedanken uns für Ihre Geduld und Ihr Verständnis!"

Leider scheint es keinen perfekten Weg zu geben, um das Problem selbst zu lösen. Benutzer haben bereits verschiedene Dinge ausprobiert, darunter das Ändern der Einstellungen, das Zurücksetzen des Headsets und das Anpassen der Einstellungen für den automatischen Ruhezustand ohne Erfolg. Eine Problemumgehung besteht darin, regelmäßig einen Controller oder Ihren Kopf zu bewegen, während Sie zuschauen, was offensichtlich nicht ideal ist.

Hoffentlich hat Oculus bald eine Lösung.

Schreiben von Adrian Willings.