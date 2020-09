Facebook enthüllt das drahtlose VR-Headset Oculus Quest 2

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook nächste VR Headset wurde gemunkelt , für eine Weile und wurde sogar versehentlich durchgesickert von der Firma, ist es nun in der vollständig aufgedeckt Facebook Connect Event.

Das ursprüngliche Oculus Quest war eines unserer beliebtesten Virtual-Reality-Headsets und wird jetzt mit verbesserten technischen Daten, Designverbesserungen und einer optimierten Akkulaufzeit noch besser.

Oculus Quest 2 gegen Oculus Quest: Was ist der Unterschied?

Oculus Quest 2 Bewertung

Oculus Quest 2 wurde auf verschiedene interessante Arten verbessert. Eine davon ist eine bemerkenswerte Änderung im Design des Headsets, das jetzt sowohl auf dem Headset als auch auf den Controllern ein kräftiges weißes Finish aufweist.

Das Quest 2 hat ebenfalls etwas an Gewicht verloren - es ist 10 Prozent leichter als das Quest (nur 503 g) und hat einige Verbesserungen sowohl an der Frontplatte als auch an den Gurten vorgenommen, die das Headset an Ort und Stelle halten. Dieses Design sollte bedeuten, dass es noch bequemer zu tragen ist und Sie auch länger spielen können.

In Bezug auf die technischen Daten hat dieses Headset einen Leistungsschub erfahren. Es läuft jetzt auf der Qualcomm SnapdragonTM XR2-Plattform mit 6 GB RAM und 64 GB / 256 GB internen Speicheroptionen.

Verbesserte Objektive bieten 1832 x 1920 Pixel pro Auge mit dem Versprechen einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz bei unterstützten Spielen in naher Zukunft. Dies bedeutet, dass Sie bessere Grafiken, verbesserte Spiele und ein flüssigeres Erlebnis erwarten können.

Das Highlight ist vielleicht die Preisgestaltung. Trotz der Spezifikations- und Funktionserweiterungen ist das neue Quest 2 tatsächlich billiger als das ursprüngliche Quest und kostet für das 64-GB-Modell 100 GBP weniger.

Quest 2 wird auch zahlreiche verschiedene Zubehörteile zur Verfügung haben, darunter Riemenoptionen, eine Tragetasche, Jedi-Controller, ein Fit-Pack und vieles mehr.

Schreiben von Adrian Willings.