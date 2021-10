Was ist Oculus Link und wie nutzt du es, um noch mehr VR-Spiele zu spielen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Oculus Quest- Headset besitzen, haben Sie vielleicht schon von Quest Link gehört. Wenn Sie auch einen Gaming-PC besitzen , können Sie sich auf ein echtes Vergnügen freuen, denn mit ein wenig kostenloser Software und dem richtigen USB-C-Kabel können Sie Virtual-Reality-Spiele in PC-Qualität auf Ihrem erschwinglichen VR-Gerät spielen.

Das ist richtig, Quest Link bietet Ihnen die Möglichkeit, Oculus Rift S-Spiele auf einem Headset zu spielen, das normalerweise keinen PC zum Ausführen benötigt. Der Hauptnachteil ist, dass Sie Ihre drahtlose Freiheit aufgeben müssen, um zu spielen, aber Sie haben viel mehr Spiele zur Auswahl. Dazu gehören solide Favoriten wie Half-Life: Alyx , The Invisible Hours , Skyrim VR und vieles mehr.

Der erste Schritt, um mit Oculus Link zu beginnen, besteht darin, sicherzustellen, dass Sie über die richtige Hardware verfügen. Ja, Sie benötigen das Oculus Quest-Headset, aber Sie benötigen auch einen kompatiblen PC oder Laptop und das passende hochwertige USB-C-Kabel (entweder USB-C auf USB-C oder USB-A auf USB-C).

Sie können herausfinden, ob Ihr Computer kompatibel ist, indem Sie hier nachsehen , aber zum Zeitpunkt des Schreibens sind die Mindestspezifikationen wie folgt:

Prozessor - Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X oder höher

Grafikkarte - Nvidia GeForce GTX 970 und höher

Speicher - 8 GB+ RAM

Betriebssystem -Windows 10

USB-Anschlüsse - 1 x USB-Anschluss

Wenn Sie alle diese Kästchen ankreuzen, sollten Sie Oculus Link mit nur wenigen Schritten verwenden können. Die erste davon ist das Herunterladen der Oculus-App für den PC . Dies ist eine kostenlose Software, die normalerweise für Oculus Rift oder Rift S verwendet wird, aber wenn Sie Ihre Quest anschließen, wird sie auch von der App erkannt.

Laden Sie die Software herunter und melden Sie sich wie gewohnt bei Ihrem Konto an. Suchen Sie dann ein geeignetes USB-C-Kabel. Das offizielle Oculus Link-Kabel ist eine logische Wahl, es ist 5 m lang und unterstützt die Geschwindigkeiten, die für die Arbeit mit dem Headset erforderlich sind. Es gibt jedoch andere Alternativen.

squirrel_widget_352458

Wir finden, dass es am besten ist, das Headset direkt an die GPU Ihres PCs anzuschließen. Wenn du das gleichzeitig mit dem USB-C-Kabel an dein Headset und deinen PC anschließt, sollte die Oculus-Software dein Gerät erkennen.

Ab hier sehen Sie einen grünen Kreis, der anzeigt, dass das Headset erkannt wurde und verbunden ist. Schalten Sie die Quest ein und Sie sollten auch ein Popup sehen, in dem Sie aufgefordert werden, Oculus Link im Headset zu aktivieren.

Wenn Sie diese Anfrage nicht sehen, finden Sie die Optionen in den Einstellungen des Headsets. Navigieren Sie zu Einstellungen, Geräten und scrollen Sie nach unten und Sie sollten eine Option zum Aktivieren von Oculus Link sehen.

Wenn du alles richtig gemacht hast, aber dein Oculus Link nicht funktioniert, kannst du ein paar Dinge versuchen, um es zu beheben. Versuchen Sie zunächst das Offensichtliche - schalten Sie es aus und wieder ein - sowohl den PC als auch das Headset.

Dann probiere diese Dinge aus:

Überprüfen Sie, ob Sie die neueste Oculus-App haben > navigieren Sie zu Bibliothek und Updates

Neustart von Oculus erzwingen - Klicken Sie auf Einstellungen, Beta und "Oculus neu starten", um die gesamte Software in Windows neu zu starten

Treten Sie dem öffentlichen Testkanal bei (oder verlassen Sie ihn) - einige Veröffentlichungen der Beta funktionieren möglicherweise nicht gut mit Oculus Link. Navigieren Sie zur Beta und klicken Sie auf , um die Option Öffentlicher Testkanal zu aktivieren, wenn sie nicht bereits angekreuzt ist, oder aus, wenn sie es ist. Der Wechsel zwischen diesen Optionen könnte helfen

Überprüfen Sie, ob Ihr USB-C-Kabel richtig eingesteckt ist, schließen Sie es nach Möglichkeit direkt an die Grafikkarte Ihres Computers an

Aktualisieren Sie Ihre Grafikkartentreiber, um sicherzustellen, dass Sie auf dem neuesten Stand sind

Wenn es funktioniert, ist Oculus Link großartig. Es ist eine fantastische Ergänzung zu Oculus Quest, da es Ihnen die Möglichkeit gibt, ausgewachsene VR-Spiele ohne externe Tracker und Ärger und ohne massive zusätzliche Kosten zu spielen (vorausgesetzt, Sie besitzen bereits einen PC).

Du kannst Spiele im Oculus Store kaufen und über die App starten. Sie können auch Steam VR installieren und starten und auf diese Weise auf Spiele zugreifen. Wenn sie mit der Oculus Rift arbeiten, sollten sie auch nahtlos mit deiner Oculus Quest zusammenarbeiten

Seit der Einführung von Oculus Link hat das Unternehmen Schritte unternommen, um es zu verbessern. Mit der Veröffentlichung von v28 der Software gab Oculus bekannt , dass es möglich ist, Oculus Link drahtlos zu verwenden.

Oculus Air Link, wie es genannt wird, ermöglicht es Besitzern von Oculus Quest 2, Oculus Rift-kompatible Spiele drahtlos zu spielen, ohne direkt an einen Gaming-PC angeschlossen sein zu müssen.

Dies geschieht drahtlos und kann offensichtlich einige Nachteile sowie einige grundlegende Anforderungen haben, um zu funktionieren. Oculus sagt zum Beispiel, dass Sie ein "starkes und sicheres Wi-Fi-Netzwerk" für die beste Erfahrung benötigen und sich idealerweise innerhalb von 6 Metern von Ihrem Router befinden.

Um auf Oculus Air Link zuzugreifen, musst du die Oculus-App herunterladen und auf deinem PC installieren. Gehen Sie dann zu den Einstellungen in der App, klicken Sie auf Beta-Einstellungen und klicken Sie auf , um Air Link umzuschalten. Gehen Sie im Headset zu den Einstellungen, navigieren Sie zu den experimentellen Einstellungen und aktivieren Sie dann auch dort Air Link.