Was ist Oculus Link und wie können Sie damit noch mehr VR-Spiele spielen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Oculus Quest- Headset besitzen, haben Sie möglicherweise schon von Quest Link gehört. Wenn Sie auch einen Gaming-PC besitzen , können Sie sich auf ein echtes Vergnügen freuen. Mit einer kostenlosen Software und dem richtigen USB-C-Kabel können Sie Virtual-Reality-Spiele in PC-Qualität auf Ihrem erschwinglichen VR-Gerät spielen.

Mit Quest Link können Sie Oculus Rift S-Spiele auf einem Headset spielen, für dessen Ausführung normalerweise kein PC erforderlich ist. Der Hauptnachteil ist, dass Sie Ihre drahtlose Freiheit aufgeben müssen, um spielen zu können, aber Sie werden viel mehr Spiele zur Auswahl haben. Dazu gehören solide Favoriten wie Half-Life: Alyx , The Invisible Hours , Skyrim VR und vieles mehr.

Der erste Schritt, um mit Oculus Link zu beginnen, besteht darin, sicherzustellen, dass Sie über die richtige Hardware verfügen. Ja, Sie benötigen das Oculus Quest-Headset, aber Sie benötigen auch einen kompatiblen PC oder Laptop und das richtige hochwertige USB-C-Kabel (entweder USB-C zu USB-C oder USB-A zu USB-C).

Sie können hier überprüfen , ob Ihr Computer kompatibel ist. Zum Zeitpunkt des Schreibens gelten jedoch folgende Mindestanforderungen:

Prozessor - Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X oder höher

Grafikkarte - Nvidia GeForce GTX 970 und höher

Speicher - 8 GB + RAM

Betriebssystem - Fenster 10

USB-Anschlüsse - 1 x USB-Anschluss

Wenn Sie alle diese Kästchen ankreuzen, sollten Sie Oculus Link mit nur wenigen weiteren Schritten verwenden können. Die erste davon ist das Herunterladen der Oculus App für den PC . Dies ist eine kostenlose Software, die normalerweise für Oculus Rift oder Rift S verwendet wird. Wenn Sie jedoch Ihre Quest anschließen, wird sie auch von der App erkannt.

Laden Sie die Software herunter und melden Sie sich wie gewohnt in Ihrem Konto an. Suchen Sie dann ein geeignetes USB-C-Kabel. Das offizielle Oculus Link-Kabel ist eine logische Wahl, es ist 5 m lang und unterstützt die Geschwindigkeiten, die für die Arbeit mit dem Headset erforderlich sind. Es gibt jedoch auch andere Alternativen.

Wir finden es am besten, das Headset direkt an die GPU Ihres PCs anzuschließen. Wenn Sie das USB-C-Kabel gleichzeitig an Ihr Headset und Ihren PC anschließen, erkennt die Oculus Software Ihr Gerät.

Von hier aus sehen Sie einen grünen Kreis, der anzeigt, dass das Headset erkannt und angeschlossen wurde. Wenn Sie die Quest aktivieren, wird auch ein Popup angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, Oculus Link im Headset zu aktivieren.

Wenn Sie diese Anforderung nicht sehen, finden Sie die Optionen in den Einstellungen des Headsets. Navigieren Sie zu Einstellungen, Geräten und scrollen Sie nach unten. Es sollte eine Option zum Aktivieren von Oculus Link angezeigt werden.

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, Ihr Oculus Link jedoch nicht funktioniert, können Sie versuchen, das Problem zu beheben. Versuchen Sie zunächst das Offensichtliche - schalten Sie es aus und wieder ein - sowohl den PC als auch das Headset.

Dann probieren Sie diese Dinge aus:

Überprüfen Sie, ob Sie über die neueste Oculus App verfügen.> Navigieren Sie zu Bibliothek und Updates

Neustart von Oculus erzwingen - Klicken Sie auf Einstellungen, Beta und "Oculus neu starten", um die gesamte Software in Windows neu zu starten

Treten Sie dem öffentlichen Testkanal bei (oder verlassen Sie ihn) - einige Versionen der Beta funktionieren möglicherweise nicht gut mit Oculus Link. Navigieren Sie zur Beta und klicken Sie, um die Option "Öffentlicher Testkanal" zu aktivieren, wenn sie noch nicht aktiviert ist, oder zu deaktivieren, wenn dies der Fall ist. Das Umschalten zwischen diesen Optionen kann hilfreich sein

Überprüfen Sie, ob Ihr USB-C-Kabel richtig eingesteckt ist. Stecken Sie es nach Möglichkeit direkt in die Grafikkarte Ihres Geräts

Aktualisieren Sie Ihre Grafikkartentreiber, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Informationen verfügen

Wenn es funktioniert, ist Oculus Link großartig. Es ist eine fantastische Ergänzung zu Oculus Quest, da Sie damit die Möglichkeit haben, vollständige VR-Spiele zu spielen, ohne externe Tracker und Ärger zu benötigen und ohne massive zusätzliche Kosten (vorausgesetzt, Sie besitzen bereits einen PC).

Sie können Spiele im Oculus Store kaufen und über die App starten. Sie können Steam VR auch installieren und starten und auf diese Weise auch auf Spiele zugreifen. Wenn sie mit dem Oculus Rift arbeiten, sollten sie auch nahtlos mit Ihrem Oculus Quest zusammenarbeiten

Schreiben von Adrian Willings.