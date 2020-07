Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Wenn Sie eine Oculus Quest haben und gerne mit Freunden spielen, es aber immer etwas schwierig fanden, dann gibt es gute Nachrichten, da Oculus an einem Update arbeitet, um dies zu ändern.

In einem kürzlich veröffentlichten Blog-Beitrag schrieb das Unternehmen darüber, wie es "ständig nach Möglichkeiten sucht, die Benutzererfahrung zu verbessern ...". Eine solche Möglichkeit ist das Hinzufügen öffentlicher Parteien und eine Funktion, die als "Gemeinsam reisen" bekannt ist.

Beste Oculus Quest-Spiele: Top-Erlebnisse für das drahtlose VR-Headset

5 Gründe, warum Sie eine Oculus Quest für Ihre Familie kaufen sollten

Dies ist eine neue Funktion, mit der Freunde Partys erstellen und schnell und einfach gemeinsam Spiele spielen können, ohne dass jedes Mitglied der Gruppe das Spiel manuell starten und in der Lobby erneut eine Verbindung herstellen muss

Derzeit werden nur eine Handvoll Spiele unterstützt. Dazu gehören Echo VR, Racket: Nx, Synth Riders, Elf Tischtennis, Elven Assassin, Epische Achterbahnen, Arizona Sunshine, Cloudlands 2, Spaceteam VR, Ironlights, Multiverse und Pro Putt von Topgolf.

Hoffentlich werden wir auch in Zukunft mehr von dieser Art der Verbesserung der Benutzererfahrung sehen.

Travel Together ist nicht das einzige Highlight dieses Updates. Public Parties sollen es den Leuten erleichtern, Freunde zu finden, indem sie auch mit neuen Spielern spielen. Sie können eine Gruppe von bis zu acht Personen erstellen, der sich Freunde und Fremde anschließen und dann zusammen abhängen und in VR chatten oder mit Travel Together spielen können.

Oculus macht es auch einfacher, Ihre Facebook-Freunde auf der Plattform zu finden. Wenn Sie sich mit Ihrem Facebook-Konto bei Oculus anmelden, können Sie jetzt ganz einfach Freunde auf der Plattform finden oder einschränken, wer Sie auf diese Weise finden kann, wenn Sie möchten. Dies könnte natürlich bedeuten, dass Sie mehr Oculus-Anzeigen sehen, wenn Sie sich an anderer Stelle bei Facebook anmelden, aber zumindest haben Sie Freunde, mit denen Sie spielen können.