(Pocket-lint) - Virtuelle Realität ist solch eine immersive Erfahrung, aber nicht in der Lage zu sein, Dinge realistisch zu berühren, kann manchmal die Gesamterfahrung beeinträchtigen.

Sie können Objekte in der virtuellen Welt sehen und greifen, aber Sie haben immer einen virtuellen Controller der einen oder anderen Art in der Hand, und ein Rumpeln reicht nicht aus, um dies auszugleichen.

Dies könnte sich jedoch dank Microsoft ändern. Das Unternehmen arbeitet an einem neuen haptisch fokussierten Controller , der verschiedene Sensoren und ein motorisiertes Gizmo verwendet, um die Erfahrung beim Ergreifen von Gegenständen in VR genauer zu simulieren.

Wie Sie dem Video entnehmen können, wird der Controller bei diesem System im Wesentlichen an Ihrem Handgelenk und nicht an Ihrer Handfläche befestigt. Es erkennt dann, wann Sie sich bewegen, um etwas zu greifen oder aufzunehmen, und ahmt die erwartete Bewegung und die erwarteten Ergebnisse nach, um ein wahreres Erlebnis zu erzielen.

Haptic PIVOT , wie es genannt wird, wurde entwickelt, um auch die Physik der Kräfte zu berücksichtigen. In diesem Beispiel nicht nur das Gefühl des Apfels in der Hand, sondern auch das Gefühl des Widerstands, wenn er vom Ast gepflückt wird. Folgen Sie dieser Empfindung mit der Reaktion, die entsteht, wenn Sie den Apfel in einen nahe gelegenen Korb fallen lassen (oder werfen) oder ihn in Ihrer anderen Hand fangen.

Zu diesem Zeitpunkt ist PIVOT natürlich nur ein Prototyp, der getestet wird. Microsoft sagt jedoch, dass es auf unterschiedliche Weise verwendet werden kann, wobei der Mechanismus bei Nichtgebrauch aus dem Weg geräumt wird, sodass ein Benutzer in VR freihändig sein oder eine Tastatur oder Maus verwenden kann, ohne den Controller entfernen zu müssen.

Die Intelligenz von Haptic PIVOT ist im Video zu sehen. Wie Microsoft weiter erklärt:

"Die wahre Kraft von PIVOT zeigt sich bei der Interaktion mit virtuellen Objekten. Nehmen Sie als Beispiel den Apfel vom Baum. Eine Kombination aus Mechanik, Elektronik, Firmware und Software arbeitet von dem Moment an zusammen, in dem der Apfel die Reichweite erreicht, bis zu dem Moment, in dem er ruht in der Handfläche des Individuums. "

Dies wird durch Hand-Tracking-Systeme ergänzt, die auf Microsoft HoloLens vorhanden sind , um zu erkennen, wo sich die Hände des Benutzers befinden, und um den PIVOT-Controller entsprechend reagieren zu lassen.

Mit anderen Worten, die Geschwindigkeit und Kraft der Bewegung sollten Ihrer Bewegung entsprechen, um eine möglichst realistische Erfahrung zu erzielen. Das Unternehmen sagt, dass PIVOT sogar genau das Gefühl simulieren kann, einen Ball zu fangen, der mit 55,9 Meilen pro Stunde geworfen wird.

Die Zukunftsvision eines solchen Systems besteht nicht nur darin, Spiele zu spielen und Sport zu simulieren, sondern auch in einem virtuellen Arbeitsbereich realistisch zusammenzuarbeiten.

Schreiben von Adrian Willings.