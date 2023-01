HTC Vive XR Elite VR-Headset: Alles, was Sie wissen müssen

HTC entwickelt sein Angebot an Virtual-Reality-Headsets ständig weiter und erweitert sein Sortiment, das sowohl VR-Headsets für Unternehmen als auch Geräte für Verbraucher umfasst.

Das Unternehmen ist dafür bekannt, einige sehr hochwertige PC-gebundene Geräte wie das HTC Vive Pro 2 zu entwickeln, aber auf der CES 2023 stellte das Unternehmen das eigenständige Vive XR Elite vor.

Schafft HTC damit endlich einen Konkurrenten für die Meta Quest 2? Lesen Sie weiter, um alles zu erfahren, was Sie wissen müssen.

Was ist die Vive XR Elite?

Das HTC Vive XR Elite ist ein eigenständiges All-in-One-Headset für virtuelle Realität, das scheinbar für alles geeignet ist.

Unter der Haube steckt ein Qualcomm Snapdragon XR2-Prozessor - die gleiche Plattform, die auch im Meta Quest 2 und Pico 4 zum Einsatz kommt. Aber wie diese anderen Headsets ist es auch PC-tether-fähig, sodass Sie über Steam oder HTC Viveport auf eine Vielzahl von PCVR-Inhalten zugreifen können. Sie können auch Inhalte von Ihrem Android-Smartphone auf das Headset streamen. Es ist also ziemlich vielseitig.

Diese Vielseitigkeit zeigt sich aber auch auf andere Weise, denn das Vive XR Elite ist nicht nur für Virtual Reality geeignet. Dieses Headset wurde sowohl für VR als auch für MR entwickelt, wobei die erweiterte Realität im Vordergrund steht.

Mit anderen Worten, es ist nicht nur für Spiele geeignet, sondern auch für das private Anschauen von Inhalten, soziale Erfahrungen, Produktivitätszwecke und vieles mehr.

SQUIRREL_12864966

Als eigenständiges Headset ist das HTC Vive XR Elite so konstruiert, dass es tragbar und praktisch ist. Laut HTC ist es superleicht und bequem, außerdem ist es clever ausbalanciert, da der Akku auf der Rückseite ein Gegengewicht bildet.

Im Gegensatz zu anderen VR-Headsets hat dieses Headset auch nicht den üblichen Kopfbügel an der Oberseite. So passt es einer größeren Anzahl von Nutzern und auch einer Vielzahl von Frisuren. Die Haare werden nicht mehr durch die Zeit in der VR in Unordnung gebracht.

Der Akku auf der Rückseite des Headsets ist zu Ihrem Komfort gebogen, aber auch in anderer Hinsicht ist dieses Design interessant. Er kann im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, sodass Sie das Headset weiter verwenden können, indem Sie einfach den Akku gegen einen aufgeladenen Akku austauschen.

HTC gibt eine Betriebsdauer von etwa zwei Stunden pro Akku an, wobei durch das Streaming von PCVR-Inhalten mehr Zeit erreicht werden kann, da dies das Headset selbst weniger stark beansprucht. Es verfügt außerdem über eine 30-Watt-Schnellladefunktion über USB-C-Ladung.

Modulares und aufrüstbares Design

Das HTC Vive XR Elite ist so konzipiert, dass es auf einige nützliche Arten angepasst werden kann. Eine davon ist die Möglichkeit, den Akku komplett zu entfernen und dann zusätzliche Arme anzuschließen, die Sie dann stattdessen mit USB-C-Strom versorgen können. Das bedeutet, dass Sie es mit einem Netzteil verwenden können und es an mehr Orten einsetzen können.

Diese Arme erstrecken sich um den Kopf und halten ihn auf bequeme Weise, sodass weniger Druck auf die Vorderseite des Gesichts ausgeübt wird. In diesem Modus können Sie die Vive XR Elite auf ähnliche Weise wie die Vive Flow verwenden.

In diesem Setup kann sie dann auch in einer ähnlichen Tragetasche wie die Vive Flow transportiert werden. Das bedeutet aber, dass das Vive XR Elite verwendet werden kann, um Shows auf Netflix zu sehen oder ein persönlicheres Seherlebnis zu haben, wo immer man möchte.

Das Headset ist in gewisser Weise auch modular. Laut HTC gibt es ein wachsendes Zubehör-Ökosystem für das Vive XR Elite, das im Laufe des Jahres erhältlich sein wird. Dazu gehören optionale Upgrades für das Headset, die Module für Augen- und Gesichtserkennung enthalten. Diese sind nicht standardmäßig enthalten, was bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen um Ihre Privatsphäre machen müssen, aber Sie haben die Möglichkeit, aufzurüsten, wenn Sie möchten.

Das Vive XR Elite-Display

Der wichtigste Teil eines VR-Headsets ist natürlich das Display.

Das HTC Vive XR Elite wird Sie nicht enttäuschen, denn es verfügt über einen 4K-LCD-Bildschirm (2K x 2K pro Auge) mit 1200 ppi und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. HTC behauptet, den Bildschirmtür-Effekt minimiert zu haben, und das Headset hat ein 110-Grad-Sichtfeld. Auf dem Papier sind die technischen Daten also durchaus interessant.

Eines der interessantesten Merkmale dürfte jedoch die integrierte Dioptrienfunktion sein. Wenn Sie ein Brillenträger sind, wird es Sie freuen zu lesen, dass Sie die Einstellungen so anpassen können, dass Sie Ihre Brille nicht tragen müssen, um in VR zu sehen. Die Dioptrien können manuell eingestellt werden, so dass Sie ein scharfes Bild ohne Probleme erhalten und es funktioniert sogar mit Astigmatismus.

Zusätzlich gibt es einen manuell einstellbaren IPD-Schieberegler und einen eingebauten Sensor, damit Sie sicherstellen können, dass Sie die perfekte Einstellung für Ihre Augen haben.

Gleiche Steuerungen wie Vive Focus 3

HTC verfolgt bei den Controllern der Vive XR Elite eine "Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht"-Mentalität. Die Vive XR Elite verwendet die gleichen Controller wie die Vive Focus, was keine schlechte Sache ist, denn diese Controller sind gut ausbalanciert und so konzipiert, dass sie bequem in der Hand liegen, mit ergonomischer Tastenanordnung und Berührungssensoren.

Die Vive XR Elite verfügt über vier Kameras mit weitem Sichtfeld sowie einen Tiefensensor und eine RGB-Kamera auf der Vorderseite, so dass Sie eine gute Mischung aus VR- und MR-Kameras haben, um alles zu berücksichtigen, was Sie gerade tun.

HTC sagt, dass Hand-Tracking in Apps und VR-Erlebnisse integriert werden kann, so dass es einige benutzerfreundliche gestenbasierte Steuerungen wie die Meta Quest 2 geben sollte.

HTC hat das Vive XR Elite so konzipiert, dass es in vielerlei Hinsicht praktisch ist. Zu den Kameras des Headsets gehören Passthrough-Kameras, die gut genug sein sollen, um den Text auf Ihrem Telefon zu sehen, während Sie das Headset tragen. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich mit dem Headset und den Kabeln herumschlagen musste, um es abzunehmen und die Welt um sich herum zu sehen.

Die Spezifikationen des Vive XR Elite Headsets werden offiziell wie folgt angegeben:

Display mit einer Auflösung von 1920 x 1920 Pixeln pro Auge (3840 x1920 Pixel insgesamt), 90 Hz Bildwiederholrate, 110-Grad-Sichtfeld

IPD-Bereich von 54 bis 73 mm

6 DoF Inside-out Tracking mit vier Tracking-Kameras, 16 MP RGB-Kamera, Tiefensensor, G-Sensor, Gyroskop und Näherungssensor

10x10m Spielfläche empfohlen

Eingebauter Qualcomm Snapdragon XR2 Prozessor

128 GB interner Speicher und 12 GB RAM

Bluetooth 5.2 + BLE und Wi-FI 6E Konnektivität

Vive XR Elite Veröffentlichung

Das HTC Vive XR Elite ist ab heute vorbestellbar und wird ab Februar 2023 ausgeliefert.

Das Headset wird mit dem Headset, zwei Controllern und einer Akku-Halterung geliefert und kostet: