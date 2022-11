HTCs nächstes eigenständiges VR-Headset geleakt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - HTC hat auf Twitter schon seit einer Weile ein neues VR-Headset angeteasert, aber jetzt könnten wir mehr Informationen in Form eines Leaks haben.

Bereits im Oktober 2022 hat das Unternehmen einen kleinen Ausschnitt des neuen Geräts mit dem Slogan "Go small or go home" angeteasert, dann ein weiteres kleines Stück des Headsets gezeigt, aber keine weiteren Informationen gegeben.

Jetzt scheint es, dass einige der Design- und technischen Daten des neuen VR-Headsets über den YouTuber Brad Lynch (alias SadlyItsBradley) durchgesickert sind.

Laut Lynch stammen diese Informationen aus Quellen in der Lieferkette. Obwohl es keinen offiziellen Namen für das neue Headset gibt, sind einige interessante Merkmale durchgesickert.

Erstens scheint dieses zukünftige HTC-Headset ein ähnliches Design wie das HTC Vive Flow zu haben, aber es verfügt auch über eigenständige VR-Funktionen, ähnlich wie das Vive Focus 3.

In dem Video spricht der YouTuber über das Headset und zeigt Renderings, die auf Bildern des neuen Headsets basieren, die zum Schutz der Quelle unkenntlich gemacht werden mussten.

Das Headset selbst sieht dem Flow sehr ähnlich, soll aber vier Tracking-Kameras sowie eine weitere für Passthrough-Ansichten haben. Es handelt sich außerdem um ein 6DoF-Headset (sechs Freiheitsgrade) mit eigenständigen VR-Funktionen. Damit ist es vielleicht näher an einem Quest 2-Konkurrenten als HTCs bisherige Bemühungen.

Interessanterweise verwendet das neue Headset die gleichen Controller wie das Vive Focus 3, unterscheidet sich aber in einigen Punkten deutlich.

Der sogenannte Flowcus" (Bradleys Bezeichnung, nicht die von HTC) verfügt über Pancake-Linsen, die das schlanke und leichte Design unterstützen, sowie über zwei Displays mit 1.920×1.920 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Interessanterweise soll das neueste Modell von HTC modular aufgebaut sein (ähnlich wie die HTC Vive Cosmos), was bedeutet, dass Sie nicht nur Module (wie Eyetracker) anbringen können, sondern auch in den Brillenmodus" wechseln können, um die Brille gelegentlich zu nutzen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass dieses Headset den Snapdragon XR2 Gen. 2-Prozessor verwendet, allerdings müssen wir noch auf die offiziellen Angaben dazu warten.

Wir hoffen auf gute Dinge, müssen aber auf offizielle Updates von HTC warten.

Schreiben von Adrian Willings.