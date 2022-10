HTC Vive kündigt ein neues "kleineres" VR-Gerät an

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es war eine arbeitsreiche Zeit für HTC Vive. Es ist noch gar nicht so lange her, dass das Unternehmen die Tethered PCVR HTC Vive Pro 2, die Vive Focus 3 für Unternehmen und die eigenständige Vive Flow veröffentlicht hat.

Jetzt hat das Unternehmen auf Twitter etwas Neues angekündigt.

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E- HTC VIVE (@htcvive) October 6, 2022

Ein Bild, das wie das Glas einer Sonnenbrille aussieht, wurde auf Twitter zusammen mit dem Tag "Go small or go home" gepostet.

Bedeutet dies, dass HTC Vive darauf achtet, was Meta mit seinen verschiedenen VR-Geräten macht, und sich darauf vorbereitet, etwas Kleines, Leichtes und Tragbares herauszubringen?

Im Moment gibt es nur sehr wenige Informationen, und das Unternehmen gibt nicht viel preis. Wie ein Nutzer zeigt, erhält man selbst dann, wenn man das Bild anfasst und die Helligkeit aufdreht, nur ein "Netter Versuch" und einen frechen Daumen nach oben in der Ecke:

Allerdings hat sich HTC Vive auf jeden Fall auf dieses Problem vorbereitet. In einer E-Mail an Pocket-lint sprach das Unternehmen darüber, was es bis jetzt getan hat:

"Letztes Jahr um diese Zeit haben wir die erste Weiterentwicklung unseres Proton-Projekts, VIVE Flow, vorgestellt - eine leichte, immersive VR-Brille. Auf der CES haben wir den VIVE Wrist Tracker vorgestellt, den ersten Inside-Out-Tracker für ein All-in-One-Headset, auf dem MWC haben wir unsere neue private 5G-Lösung G-Reign präsentiert und sogar PCVR-Erlebnisse über ein superschnelles drahtloses Netzwerk auf unser VIVE Focus 3-Headset gestreamt. Seitdem haben wir das VIVE Focus 3-Ökosystem mit Eye- und Facial-Tracking-Add-ons erweitert."

Da Meta bald neue Geräte auf der Meta Connect 2022 vorstellen wird, wird es interessant sein, zu sehen, was auch von HTC Vive kommen wird. Für den Moment müssen wir einfach abwarten und sehen.

Schreiben von Adrian Willings.