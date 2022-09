HTC Vive Focus 3 kann jetzt mit Augen- und Gesichtserkennung aufgerüstet werden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - HTC hat einige Zubehörteile enthüllt, die der Vive Focus 3 hinzugefügt werden können, um sie zu verbessern und eine natürlichere und überzeugendere VR-Erfahrung zu bieten. Zu diesem Zubehör gehören der Focus 3 Facial Tracker und der Focus 3 Eye Tracker.

Wie Sie sich vorstellen können, soll dieses Zubehör den Nutzern ein noch intensiveres Erlebnis in der virtuellen Realität bieten. Mit dem Focus 3 Facial Tracker können Sie beispielsweise die Bewegungen Ihrer Lippen, Ihres Kiefers, Ihrer Wangen, Ihres Kinns, Ihrer Zähne und sogar Ihrer Zunge verfolgen, um diese als realistischen Gesichtsausdruck in die VR-Welt zu übertragen. In Verbindung mit Ihrer Stimme wirken diese verfolgten Mundbewegungen noch glaubwürdiger, wenn Sie sich mit anderen in einer VR-Umgebung unterhalten.

LautHTC ist dies perfekt für die virtuelle Zusammenarbeit, z. B. bei VR-Trainingseinheiten, Vive Sync-Fernmeetings und mehr.

Der Vive Focus 3 Eye Tracker soll die Forschung erleichtern, die Blicke der Nutzer überwachen und natürlichere Interaktionen während VR-Erlebnissen ermöglichen.

Wie der Facial Tracker kann diese Technologie dazu verwendet werden, Gesichtsausdrücke in der virtuellen Realität zu übersetzen, kann aber auch auf andere Weise eingesetzt werden. Da es sich beim Focus 3 in erster Linie um ein VR-Gerät für Unternehmen handelt, hofft man, dass es dazu verwendet wird, die Augenbewegungen der Nutzer zu analysieren, zu prüfen, wann sie ihre Aufmerksamkeit und ihren Fokus auf sich ziehen, und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Angebote zu verbessern.

Der Eye Tracker kann alles überwachen, von der Augenposition über die Pupillengröße bis hin zur Augenstellung und Augenöffnung. Dies kann für Heatmapping und Tracking genutzt werden, um die Absicht der Nutzer zu untersuchen. Ein weiterer Vorteil des Eye Tracking ist die Möglichkeit des foveated rendering. Das bedeutet, dass das Headset dazu beitragen kann, das Erlebnis zu optimieren, indem es den Grafikprozessoren ermöglicht, zu berechnen, was gerendert werden soll, je nachdem, wohin der Benutzer schaut.

Es ist spannend zu sehen, dass immer mehr dieser Art von Zubehör auftaucht, da es nur bedeutet, dass VR in Zukunft für alle besser wird.

Schreiben von Adrian Willings.