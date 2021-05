HTC könnte auf der ViveCon 2021 zwei neue Vive VR-Headsets vorstellen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - HTC konnte diesen Monat gleich zwei Vive VR-Headsets vorstellen.

Das Unternehmen hat kürzlich die Termine für das nächste ViveCon-Event vom 11. bis 12. Mai 2021 bekannt gegeben. Im Vorfeld dieses Events hat es auch begonnen, ein neues VR-Headset zu testen. Es wurden sogar aktualisierte Vive Tracker und ein Facial Tracking-Zubehör vorgestellt. Jetzt hat das Protokoll behauptet, dass HTC ViveCon 2021 verwenden wird, um ein Paar VR-Headsets vorzustellen. Sie werden als High-End-Business Edition Vive Pro 2 und Vive Focus 3 bezeichnet und sollen eher für Unternehmen gedacht sein.

Das HTC Vive scheint in letzter Zeit im Consumer-Bereich Probleme zu haben, da seine neuesten Headset-Angebote der Popularität des Oculus Quest and Valve Index nicht gerecht werden, aber wir sind immer noch gespannt, was als nächstes vom Unternehmen kommt.

Bisher gab es keine Lecks, einschließlich Spezifikationen oder Bilder, bei einem der Vive-Headsets. Daher ist noch nicht bekannt, ob sie angebunden werden und einen PC oder eigenständige, drahtlose Headsets wie das Quest 2-Protokoll erfordern tauchte in Unternehmensdokumenten auf und wurde sogar vorübergehend auf der europäischen E-Commerce-Website Alzashop aufgeführt. Diese Einträge wurden inzwischen gelöscht, aber es gelang den Beobachtern mit Adleraugen immer noch, die Preise zu ermitteln.

Die Vive Focus 3 Business Edition kostete 1.474 Euro, die Vive Pro 2 842 Euro.

Wenn Sie mehr Beweise dafür benötigen, dass mehr als ein Vive-Headset auf der ViveCon vorgestellt wird, lädt die HTC-eigene Webseite die Fans ein, "beim VR-Event des Jahres in der ersten Reihe Platz zu nehmen, während HTC VIVE bahnbrechende VR-Headsets vorstellt. Software und Plattformen, um Ihre Erfahrung auf eine andere Ebene zu bringen ".

Schreiben von Maggie Tillman.