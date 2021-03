Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die offizielle HTC Vive Twitter - Account wurde necken mit Nahaufnahmen eines Produkts und kryptische Hinweise verschiedene Dinge in den letzten Tagen , wie „ Sie sind am Zug “. Diese scheinbar andeutenden neuen Dinge sind in Arbeit.

Einer dieser jüngsten Tweets ist noch interessanter:

Wenn Sie hineinzoomen und sich dieses Bild genauer ansehen, sehen Sie ein Datum, das darauf hindeutet, dass wir am 10. März mehr darüber erfahren werden:

Ein Benutzer wies auf Twitter darauf hin, dass das Bild einem Teil eines bereits vorhandenen Produkts sehr ähnlich sieht. Das Lip-Tracking-Modul, das bereits 2019 erschien .

In der Zwischenzeit hat Alvin Wang Graylin, der Präsident von Vive in China, bestätigt, dass 2021 etwas kommen wird. Während eines Interviews mit einem YouTube-Kanal namens TeliportMe sprach Grayling über die Pläne von HTC für dieses Jahr:

"Ich denke, wir haben in der Vergangenheit gesagt, dass wir dieses Jahr ein neues AIO [All-in-One] veröffentlichen werden ... Ich denke, es ist unser Standalone der nächsten Generation, wir werden dieses Jahr eines haben, das wird es sein." ein tolles Produkt. "

Darüber hinaus sagte Grayin nicht viel mehr. Sicherlich keine genauen Angaben zu diesem neuen Produkt. Eine Sache, die er jedoch sagte, war, dass das neue Headset möglicherweise nicht den Erwartungen der Leute entspricht - "... ich glaube nicht, dass ich es als Quest-Konkurrent positionieren würde ..."

Dies ist sicherlich eine Schande, da das Oculus Quest 2 dank des Komforts von Inside-Tracking, drahtloser Freiheit und der Möglichkeit, auch PCVR-Spiele zu spielen, sicherlich ein starker Anwärter auf das beste VR-Headset auf dem Markt ist.

HTC brachte die Cosmos Elite im Jahr 2020 auf den Markt, was jedoch anscheinend von der Öffentlichkeit sehr positiv aufgenommen wurde und das Unternehmen seitdem ziemlich ruhig ist.

Hoffentlich werden wir morgen mehr herausfinden.

Schreiben von Adrian Willings.