Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das HTC Vive Cosmos ist ein interessantes VR-Headset mit Inside-Out-Tracking, modularem Faceplate-Design und einem 2880 x 1700 Pixel großen Display.

Wir haben sowohl das HTC Vive Cosmos als auch seinen genaueren Tracking-Bruder, das Vive Cosmos Elite, sehr genossen, als wir sie überprüft haben, aber viele können vom Preis abgeschreckt sein.

Wenn Sie ein solcher Spieler sind, werden Sie erfreut sein zu hören, dass der Schwarze Freitag zur Rettung kommt. Sie können £ 100 / $ 100 von jedem dieser Headsets abheben und ein Schnäppchen machen.

Während des Black Friday kann das Standard-HTC Vive Cosmos mit einem günstigen Rabatt erworben werden. Dies ist ein großartiges Headset, das angenehm zu tragen ist, dank High-End-Spezifikationen eine hervorragende Alternative zum Oculus Rift S darstellt. Mit Inside-Out-Tracking-Kameras ist es viel einfacher einzurichten als frühere Vive-Headsets und auch einfacher zu verwenden .

Brillante Grafik ist nur ein Verkaufsargument dieses Headsets von HTC. Weitere Highlights sind integrierte Lautsprecher, ein hochklappbares Visierdesign und eine modulare Frontplatte, die es in Zukunft besser aufrüsten lässt.

Eine der möglichen Verbesserungen des Standard-Cosmos ist die Elite-Frontplatte, die in Kombination mit den Vive-Basisstationen ein hervorragendes Tracking bietet. Das Cosmos Elite ist ein Komplettpaket, das alles enthält, was Sie benötigen, und Ihnen die beste Erfahrung für VR-Spiele bietet. Das Setup ist etwas umständlicher, aber die Wahl für den ernsthaften VR-Spieler.

Und mit den Black Friday-Deals sind es auch £ 100 / $ 100 weniger als normal.

Wenn Sie also schon eine Weile den Vive Cosmos im Auge haben, ist es jetzt an der Zeit, ein Schnäppchen zu machen.

Schreiben von Adrian Willings.