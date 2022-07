Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google hat angekündigt, ab September Prototypen von Augmented Reality (AR) in der Öffentlichkeit zu testen - zum einen, um zu sehen, wie sie in der realen Welt funktionieren und auf die Menschen wirken, und zum anderen, um besser zu verstehen, wie seine AR-Navigationsfunktionen mit dem Wetter umgehen werden.

Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, an Konzepten wie AR-Brillen zu arbeiten, die Übersetzungen in Echtzeit anzeigen, aber es muss die Prototypen draußen testen.

"Dies wird uns ermöglichen, besser zu verstehen, wie diese Geräte den Menschen in ihrem Alltag helfen können", schrieb Google in einem Blog. "Und bei der Entwicklung von Erlebnissen wie der AR-Navigation können wir so Faktoren wie das Wetter und belebte Kreuzungen berücksichtigen, die sich in Innenräumen nur schwer oder gar nicht vollständig nachbilden lassen".

Auf einer Support-Seite teilte Google mit, dass es in diesem Herbst eine "kleine Anzahl" von Prototypen in ausgewählten Teilen der USA testen wird.

Die Tester der AR-Prototypen von Google werden eine "Geräte-, Protokoll-, Datenschutz- und Sicherheitsschulung" durchlaufen und unterliegen "strengen Beschränkungen" in Bezug auf ihre Einsatzorte. Auch die Aktivitäten, die sie bei der Verwendung der Prototypen durchführen können, werden eingeschränkt sein. Die AR-Prototypen sollen wie herkömmliche Brillen aussehen, verfügen aber über ein In-Lens-Display und "visuelle und akustische Sensoren" wie ein Mikrofon, eine Kamera und eine LED-Anzeige.

Trotz der LED-Anzeige weist Google darauf hin, dass seine Prototypen derzeit keine Fotografie oder Videografie unterstützen. Es wird jedoch aktiv an Funktionen wie Sprachtranskription und -übersetzung, Textübersetzung und Navigation gearbeitet.

Denken Sie daran, dass Google angeblich hofft, in zwei Jahren ein AR-Headset mit dem Namen Project Iris auf den Markt bringen zu können.

Schreiben von Maggie Tillman.