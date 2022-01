Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google entwickelt Berichten zufolge ein Augmented-Reality-Headset.

Es hört sich so an, als ob das Projekt gerade erst begonnen hat, aber das bedeutet nicht, dass Google noch weit davon entfernt ist, ein Produkt herauszubringen, das Verbraucher kaufen können. Hier ist, was Sie wissen müssen.

Laut The Verge, das zwei ungenannte Quellen zitierte, baut Google ein AR-Headset als Teil eines Projekts mit dem Codenamen Project Iris. Seine Entwicklung ist derzeit in einer Einrichtung in der San Francisco Bay Area im Gange. Google hat einen Teil des Google Pixel-Teams mit der Arbeit am Headset beauftragt, wobei insgesamt 300 Personen angeblich an Project Iris arbeiten.

Clay Bavor von Google leitet das Projekt. Er hat Erfahrung mit der Arbeit an Google Cardboard , Google Daydream und sogar der Project Starline- Demo, die auf der Google I/O 2021 gezeigt wurde.

Project Iris verfügt über nach außen gerichtete Kameras, die virtuelle Bilder mit realen Umgebungen verschmelzen.

Es wird wahrscheinlich von einem benutzerdefinierten Google-Prozessor angetrieben und natürlich auf Android ausgeführt. Interessanterweise wird Berichten zufolge keine Kabelverbindung zu einer Stromquelle benötigt, und um die Rechenleistung zu unterstützen, beabsichtigt Google, Rechenzentren zu verwenden, um Grafiken aus der Ferne zu rendern und über das Internet zu übertragen.

Obwohl angenommen wird, dass sich das AR-Headset von Google in der frühen Entwicklung befindet, könnte es Berichten zufolge bereits 2024 zusammen mit Project Starline ausgeliefert werden.

Die Zielanwendungsfälle sind nicht ganz klar. Aber das Unternehmen baut wahrscheinlich ein AR-Headset, weil es mit seinen Konkurrenten wie Meta , Microsoft , Magic Leap und Apple mithalten will, die alle im AR- und Virtual-Reality-Bereich aktiv sind. Vergessen wir auch nicht, dass das neue Schlagwort für 2022 „ Metaversum “ ist – dank vieler dieser Unternehmen, die entweder im Stillen oder öffentlich Hardware entwickeln, die es den Verbrauchern ermöglichen würde, auf eine gemeinsame virtuelle Welt für Spiele, soziale Aktivitäten, Spiele und sogar zuzugreifen Arbeiten und Treffen.

Wenn wir raten müssten, Google will ein Stück vom Metaverse-Kuchen und weiß, dass Project Iris einer der ersten Schritte ist, die es unternehmen kann, um sicherzustellen, dass es nicht zurückbleibt.

Nachfolgend finden Sie eine Zeitleiste mit allem, was bisher über Project Iris bekannt ist.

Project Iris könnte sehen, wie Google gegen Meta und Apple antritt.

Schreiben von Maggie Tillman.