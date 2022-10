Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Meta hat damit begonnen, die nächste Generation seines günstigeren Quest VR-Headsets anzukündigen .

Während der jüngsten Telefonkonferenz des Unternehmens sagte CFO Dave Wehner, dass "die nächste Generation des Quest-Headsets für Verbraucher" "später im nächsten Jahr" erscheinen wird. CEO Mark Zuckerberg sprach ebenfalls von der nächsten Generation unseres Quest-Headsets für Verbraucher". Obwohl er nicht näher auf den Namen oder die technischen Daten einging, kann man davon ausgehen, dass er über das Meta Quest 3 spricht.

Zuckerberg erwähnte das Quest 3bereits im Oktober, als er sagte, dass es sich in der Entwicklung befindet.

Es ist auch erwähnenswert, dass ein Analyst im September ein Video gepostet hat, das angeblich CAD-Renderings des Quest 3 zeigt, die zeigen, dass es irgendwo zwischen dem Meta Quest Pro und dem vorherigen Quest 2 Headset liegen wird. Andere Gerüchte und Leaks deuten darauf hin, dass das Quest 3 "Pancake-Linsen" haben könnte, ähnlich denen des Quest Pro und des Pico-Headsets.

Meta neigt dazu, neue Headsets im Herbst zusammen mit der jährlichen Connect-Veranstaltung vorzustellen, so dass das Quest 3 um die Connect 2023 erscheinen könnte. Im Vergleich zum neuen Quest Pro wird es eindeutig ein günstiges VR-Headset sein. Laut UploadVR hat Zuckerberg jedoch angedeutet, dass Gesichts- und Augen-Tracking ein "großer Fokus" sind. In früheren Berichten hieß es, dass das Meta Quest 3 aus Kostengründen kein Augen- oder Gesichts-Tracking enthalten wird - so kann Meta den Preis des Quest 3 niedrig und für die Verbraucher erschwinglicher halten.

Zuckerberg glaubt, dass das Quest 3 wahrscheinlich zwischen 300 und 500 Dollar kosten wird. Denken Sie daran, dass das Quest 2 bei 299 Dollar begann.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Rik Henderson.