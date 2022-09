Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Meta hat angekündigt, dass es im Oktober die Meta Connect 2022 veranstalten wird. Wenn man die jüngsten Leaks und Zitate von CEO Mark Zuckerberg selbst zusammenzählt, kann man davon ausgehen, dass auf der Veranstaltung ein High-End-Mixed-Reality-Headset vorgestellt werden könnte. Vielleicht sogar Project Cambria. Meta wird natürlich auch ein Update zum Metaverse und Horizon Worlds geben. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, und wie Sie die Veranstaltung selbst verfolgen können.

Die Meta Connect ist die jährliche Veranstaltung von Meta, die sich mit Augmented und Virtual Reality beschäftigt. In einem Beitrag auf dem Oculus-Blog erklärte Meta, dass die Connect "AR/VR-Entwickler, -Schöpfer, -Vermarkter und andere zusammenbringt, um die Branche und ihr Wachstum zu feiern und gleichzeitig zu erforschen, was nötig ist, um das Metaverse zum Leben zu erwecken". In diesem Jahr wird die Veranstaltung mit einer Keynote eröffnet, an der "führende Unternehmen aus dem AR-, VR- und XR-Bereich" teilnehmen.

Meta wird die Meta Connect am 11. Oktober um 1pm ET / 10am PT abhalten.

Ja, die Veranstaltung wird per Livestream übertragen. Sie können sie auf der Meta Connect-Website verfolgen. Pocket-lint hofft, die Übertragung hier einbetten zu können, sobald sie verfügbar ist.

Die Ankündigungen werden wahrscheinlich nicht so verrückt sein wie auf der letztjährigen Connect, als das Unternehmen seinen Namen von Facebook in Meta geändert hat. Nichtsdestotrotz stehen ein paar bemerkenswerte Dinge auf dem Programm.

Meta hat angedeutet, dass sein High-End-Headset Project Cambria" einen Auftritt haben wird. Letzten Monat sagte Meta-CEO Mark Zuckerberg, sein Unternehmen werde im Oktober ein neues VR-Headset ankündigen.

Später veröffentlichte Zuckerberg ein Bild auf Facebook. Darauf ist er mit einem Gerät zu sehen, das dem , was bisher über Project Cambria bekannt wurde, sehr ähnlich ist. Es wird erwartet, dass das Headset über Augen- und Gesichtserkennung und Farbdurchlässigkeit verfügt. Es könnte auch einen hochauflösenderen Bildschirm haben als das Oculus Quest 2. Es wird wahrscheinlich auch viel teurer sein als das Quest 2, das derzeit für 399,99 Dollar erhältlich ist.

Meta hat angekündigt, die diesjährige Messe zu nutzen, um über das Metaversum zu sprechen, und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich etwas über sein Flaggschiff, die Metaversum-App Horizon Worlds, hören werden.

Letzten Monat sagte Zuckerberg, dass es "große Updates für Horizon und Avatar-Grafiken" geben werde. Mit Horizon Worlds können Menschen ihre eigenen Erfahrungen machen und sich in der virtuellen Realität entspannen. Kürzlich postete Zuckerberg einen Screenshot von Horizon, der viral ging und Memes auslöste. Der Meta-CEO reagierte auf die Reaktion, indem er sagte, dass bedeutende Upgrades kommen werden, über die wir am 11. Oktober auf der Meta Connect mehr erfahren sollten.

Schreiben von Maggie Tillman.