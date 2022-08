Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Meta-CEO Mark Zuckerberg kündigte im Podcast von Joe Rogan an, dass das nächste Virtual-Reality-Gerät seines Unternehmens - wahrscheinlich Project Cambria / Meta Quest Pro - endlich im Oktober 2022 erscheinen wird.

"Für das nächste Gerät, das im Oktober auf den Markt kommt, gibt es ein paar große Features", sagte Zuckerberg, als er zu Beginn des Podcasts, den Sie hier auf Spotify anhören können, über Virtual Reality sprach .

Obwohl Zuckerberg den Namen des Geräts nicht nannte, beschrieb er die sozialen Optionen, die durch Augen- und Gesichtsverfolgung in der VR möglich sein werden. "Die Möglichkeit, in der virtuellen Realität Augenkontakt zu haben. Ihr Gesicht wird verfolgt, so dass Ihr Avatar nicht nur ein unbewegliches Ding ist, sondern wenn Sie lächeln oder die Stirn runzeln oder einen Schmollmund machen, oder was auch immer Ihr Gesichtsausdruck ist, wird das in Echtzeit auf Ihren Avatar übertragen".

Wenn man alles zusammenzählt, spricht er wahrscheinlich über Project Cambria, ein kommendes Meta-Headset, das einen hochauflösenden Farbbildschirm, interne Sensoren zur Augenerkennung und Augmented-Reality-Funktionen haben soll.

Meta hat bereits gesagt, dass es sich bei Project Cambria um ein Mixed-Reality-Headset handelt, das irgendwann in diesem Jahr auf den Markt kommen wird - aber bis zu Zuckerbergs Kommentar in Rogans Podcast hatte es den Oktober nicht erwähnt. Das Unternehmen hat auch noch keinen offiziellen Namen für das Headset bekannt gegeben. Es wird vermutet, dass es Meta Quest Pro heißen wird, da Project Cambria zu diesem Zeitpunkt einfach der interne Codename für das Headset ist. Es wird sich dem günstigeren Meta Quest Headset anschließen, das 399 Dollar kostet.

Schreiben von Maggie Tillman.