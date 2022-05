Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Meta, das Unternehmen, das früher als Facebook bekannt war, entwickelt Berichten zufolge neue Hardware, darunter vier Virtual-Reality-Headsets.

The Information hat behauptet, dass Meta plant, die neuen Virtual-Reality-Headsets zwischen jetzt und Ende 2024 zu veröffentlichen, die alle Teil seiner laufenden Metaverse-Mission sind. Das erste dieser Headsets soll im September dieses Jahres auf den Markt kommen. Es trägt den Codenamen Project Cambria und ist ein eigenständiges High-End-VR- und Mixed-Reality-Headset, das eher für die Arbeit als für Spiele gedacht ist.

Cambria ist zu diesem Zeitpunkt kein Geheimnis mehr. Erst letzte Woche sagte CEO Mark Zuckerberg in einer Telefonkonferenz, das Ziel von Cambria sei es, "Ihren Laptop oder Ihr Arbeitsgerät" zu ersetzen. Cambria verfügt über nach außen gerichtete Kameras und ermöglicht eine gemischte Realität anstelle einer vollständigen Virtual-Reality-Erfahrung. Mitarbeiter von Metas Reality Labs sollen das Gerät als "Laptop für das Gesicht" bezeichnet haben.

Wenn es auf den Markt kommt, soll Cambria etwa 799 Dollar oder mehr kosten.

Nach Cambria, im Jahr 2023, können Sie eine neue Version von Metas $299 Quest-Headset erwarten. Im Jahr 2024 sollen dann sowohl Cambria als auch Quest aktualisiert werden.

In dem Bericht von The Information wird jedoch von Lieferengpässen gesprochen, die bei Meta zu häufigen Verzögerungen geführt haben und den Vorstoß in VR und AR verzögern. Aber Meta ist immer noch für die Langstrecke dabei. Das Unternehmen sagte den Aktionären in seiner letzten Telefonkonferenz, dass es "die Grundlagen" für ein "sehr aufregendes Jahr 2030" schaffen wird.

