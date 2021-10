Facebook-Führungskräfte stellen vor der Connect-Konferenz Prototypen von Virtual-Reality-Headsets vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir sind vielleicht noch ein paar Wochen von der jährlichen Connect-Konferenz von Facebook entfernt, aber die Führungskräfte des Unternehmens necken bereits Prototypen von VR-Headsets .

Sowohl Mark Zuckerberg als auch Facebooks Vizepräsident für VR Andrew Bosworth veröffentlichten Bilder der verschiedenen experimentellen Headsets und zitierten die Arbeit des Unternehmens am Metaverse .

Wie bei jedem Konzeptgerät ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass diese Designs zu vollwertigen Einzelhandelsprodukten werden - wie ein Nachfolger des Oculus Quest 2 -, aber sie geben uns einen Einblick in die Arbeit, die in der Reality Labs Research-Einrichtung von Facebook in Redmond geleistet wird .

Das von Zuckerberg getragene Headset bietet, wie oben zu sehen, ein Design, das modernen VR-Headsets sehr ähnlich ist, wobei der Facebook-CEO die Auflösung als "Retina-Level" bezeichnet - in Anlehnung an einen Apple-Ismus.

Stolz auf die Forschung, an der das Team von Michael Abrash bei FRL-R Redmond arbeitet, ist gespannt, einen frühen Blick auf einige der Technologien zu werfen, die das Metaversum untermauern werden (wir arbeiten an mehreren Prototyp-Headsets, um Konzepte zu beweisen, dies ist eine davon. Eine Art. Es ist eine lange Geschichte.) pic.twitter.com/Yi9xjy5HmG — Boz (@boztank) 13. Oktober 2021

Bosworths Gerät hingegen sieht viel futuristischer aus und teilt einige Designähnlichkeiten mit den Geräten von Magic Leap.

Abgesehen von den Teaser-Bildern gibt es jedoch keine wirklichen Informationen zu diesen Headsets – nicht einmal, ob sie zum Testen in AR und VR verwendet werden.

Insofern ist der Zeitpunkt für die Enthüllung interessant – vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Prototypen bis Facebook Connect am 28. Oktober hätten unter Verschluss bleiben können. Da das HTC Vive Flow diese Woche im Mittelpunkt der VR-Welt steht, ist es jedoch auch möglich, dass Facebook nur einen Teil der Aufmerksamkeit umlenken wollte.

Wie gesagt, wir erwarten in absehbarer Zeit keine Hardware, die auf diesen Designs basiert, aber vielleicht überrascht uns Oculus auf der Entwicklerkonferenz mit einigen großen Fortschritten.

Bleiben Sie dran, denn wir werden alle Ankündigungen behandeln, sobald sie passieren.