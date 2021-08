Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook, die Muttergesellschaft von Oculus und deren Virtual Reality (VR)-Headsets, kündigte eine neue Funktion an, die es Benutzern jetzt ermöglicht, sich in einem Sitzungssaal-ähnlichen Raum digital in VR zu verbinden. Die als Horizon Workrooms gebrandete Funktion ist für jeden, der eine Oculus Quest 2 besitzt, kostenlos und ermöglicht es Kollegen und Freunden, in einem dreidimensionalen Raum zusammenzuarbeiten, der einem modernen WeWork-Büro sehr ähnlich sieht.

Das Unternehmen bezeichnet solche Technologien als „Metaverse“ und sieht eine Zukunft, in der der Alltagsmensch stundenlang vollständig in digitale Räume eingetaucht ist, umgeben von anderen „realen“, aber virtuellen Menschen.

Facebook hofft, dass sie "die Art und Weise, wie wir arbeiten, neu definieren" und "bessere Gespräche führen, die natürlicher fließen". Auch wenn dies angesichts des trägen Tempos der massenhaften VR-Einführung im Mainstream im Moment wie ein langer Weg erscheinen mag, wer weiß, ob wir bald sehen werden, wie Giganten aus dem Silicon Valley Hunderte, wenn nicht Tausende von VR-Einheiten bestellen, um sie an die Mitarbeiter zu senden, um dies zu tun Förderung der "persönlichen" Arbeit aus der Ferne.

Eine der interessantesten Funktionen von Horizon Workrooms ist, dass die Umgebung nicht ausschließlich aus Personen in VR bestehen muss. Facebook sagt, dass derzeit nur 16 Benutzer für die Arbeit in VR unterstützt werden, Workrooms jedoch insgesamt bis zu 50 Personen unterstützt, vorausgesetzt, die restlichen 34 nehmen als Standard-Videoanruf mit einem normalen Headset ohne VR-Mikrofon teil. Diese Kombination aus einigen Personen, die als Live-3D-Avatare und andere als traditioneller Zoom-Anruf auf einem virtuellen Bildschirm dargestellt werden, könnte sich für Teammitglieder als nützlich erweisen, die teilnehmen möchten, aber nicht unbedingt ein VR-Headset besitzen oder den ganzen Tag tragen möchten.

Zu den weiteren Funktionen gehören Arbeitsräume, mit denen Sie einen Live-Feed des Bildschirms Ihres Computers über einen Anruf mit allen teilen können, Unterstützung für räumliches Audio und sogar die Verwendung der Oculus Quest 2-Hand- und Gesichtsverfolgungssysteme, um eine virtuelle Tastatur und ein Trackpad unter Ihrem 3D-Avatar anzuzeigen .

Andrew Bosworth, leitender VR-Manager von Facebook, sagte, er denkt, dass es "die intensivste VR-Anwendung sein könnte, die es gibt". In der ersten Ankündigung behauptet Facebook, dass sie „Workrooms für die Zusammenarbeit hier nutzen … und wir denken, dass dies eine der besten Möglichkeiten ist, um zusammenzuarbeiten, wenn Sie nicht physisch zusammen sein können“.

Derzeit befindet sich Horizon Workrooms in einer offenen Beta und ist für alle Besitzer von Oculus Quest 2 auf der ganzen Welt kostenlos.

