(Pocket-lint) - Facebook plant laut CEO Mark Zuckerberg die Einführung neuer Hardware, beginnend mit der Ray-Ban-Datenbrille.

Zuckerberg bestätigte diese Woche während einer Telefonkonferenz, dass es die Brille als nächstes auf den Markt bringen wird, obwohl der genaue Zeitpunkt unklar bleibt. Der letzte gemeldete Zeitrahmen war irgendwann im Jahr 2021 . „Mit Blick auf die Zukunft wird die nächste Produktveröffentlichung die Einführung unserer ersten Datenbrille von Ray-Ban in Partnerschaft mit EssilorLuxottica sein“, sagte der Facebook-CEO. „Die Brille hat ihren ikonischen Formfaktor und ermöglicht es Ihnen, einige ziemlich nette Dinge zu tun.“

Wir wissen noch nicht genau, welche Funktionen die Brille haben wird, obwohl davon ausgegangen wird, dass sie über grundlegende intelligente Funktionen verfügt. Erstmals im vergangenen September angekündigt, hat sich Facebook mit EssilorLuxottica zusammengetan, um die Brille im Rahmen einer „mehrjährigen“ Zusammenarbeit zu entwickeln. Luxottica ist für viele der Premium-Sonnenbrillen- und Brillenmarken verantwortlich, darunter Persol und Prada, aber das erste Produkt dieser Serie wird unter dem Ray-Ban-Logo getragen.

Vielleicht werden die intelligenten Brillen von Facebook und Ray-Ban wie die Amazon Echo Frames und Snap Spectacles sein . Wir vermuten, dass alle Details rund um sie, einschließlich eines offiziellen Produktnamens, Spezifikationen, Software, Preise und Design, kurz vor der Markteinführung bekannt gegeben werden – wann immer dies geschieht.

Allerdings hat Zuckerberg sie als Teil von Facebooks „Reise in Richtung einer vollwertigen Augmented-Reality-Brille in der Zukunft“ vorgestellt, und AR-Brillen sind auch der Schlüssel zu Facebooks bevorstehendem „Metaverse“, das darauf abzielt, virtuelle und physische Räume zu verschmelzen. Sie können mehr über das Metaverse in unserem Leitfaden lesen.