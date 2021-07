Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook hat ein neues Harry-Potter- Erlebnis für Nutzer seiner Portal-Reihe sowie für Instagram- und Facebook-Nutzer angekündigt.

Die Videotelefonie-Geräte von Facebook erhalten ein Harry Potter und das verfluchte Kind-Crossover, mit dem Sie und bis zu drei Freunde Augmented Reality verwenden können, um verschiedene Charaktere aus der Fantasy-Serie JK Rowling zu spielen. Es funktioniert bei Portal-zu-Portal-Videoanrufen in den USA und Großbritannien.

So hat Facebook die Integration beschrieben :

„Jeder kann das Erlebnis starten, indem er in der Effektleiste des Portals auf „Vorhangruf“ tippt. Sie können dann einen von drei Orten aus dem Menü auswählen, die Sie besuchen möchten: die Große Halle von Hogwarts, das Zaubereiministerium oder den Rand des Verbotenen Waldes Wenn Lichter aufleuchten, verkörpert jede Person am Anruf einen Charakter aus der Show mit einem einzigartigen Zauber, der zufällig zugewiesen wird. Nicken Sie einfach mit dem Kopf oder tippen Sie auf den Bildschirm, um ihn zu wirken, und sehen Sie zu, wie Ihre Freunde die Magie bestaunen."

Im Wesentlichen bietet Portal AR-Masken an, die Sie in einen Harry-Potter-Charakter verwandeln, und Sie können sogar an verschiedene Orte wie Hogwarts "reisen". Interessanterweise passen die AR-Masken zu Ihrem Hautton. „Anrufer können die Charaktere dank Echtzeit-Skin-Sampling vollständig verkörpern, das den 3D-Charakter an Ihren einzigartigen Hautton anpasst, bevor er zur nahtlosen Integration in eine AR-Maske umgewandelt wird“, erklärte Facebook.

Es stehen auch 12 Masken zur Verfügung, die jeweils von Facebooks eigener Spark AR-Technologie angetrieben werden. Wenn Sie kein Portal-Gerät haben, können Instagram- und Facebook-Benutzer laut Facebook immer noch mit seinen Harry-Potter-AR-Masken über "die Kamera jeder App" interagieren. Über Stories können Benutzer auch Videos und Bilder mit den Masken teilen.