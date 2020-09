Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook Connect wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch stattfinden. Das Oculus Quest 2 ist vermutlich das größte Produkt, das angekündigt wird. Es scheint jedoch, dass das Unternehmen selbst irgendwelche Überraschungen geblasen hat.

Auf seiner eigenen Facebook Blueprint-Website wurden zwei Videos des neuen drahtlosen Headsets veröffentlicht - wir vermuten aus Versehen - und Sie können sie hier ansehen, dank des Reposters DimetappWUT, der sie gerippt und auf YouTube gestellt hat.

Weitere veröffentlichte (aber seitdem entfernte) Informationen enthielten einige der wichtigsten Spezifikationen für die Oculus Quest der zweiten Generation. Es läuft auf einem Qualcomm Snapdragon XR2-Prozessor, verfügt über 6 GB RAM und bietet eine Auflösung von fast 2K pro Auge.

Beste Oculus Quest-Spiele: Top-Erlebnisse für das drahtlose VR-Headset

Das macht es viel Shaper als das ursprüngliche Oculus Quest.

Es wird auch 3D-Positionsaudio, neue Controller-Ergonomie und optional 256 GB Speicherplatz für Spiele und Apps geben.

Facebook Connect war in den vergangenen Jahren als Oculus Connect bekannt und beginnt mit einer Keynote, läuft dann aber einige Tage. Natürlich wird die jährliche Entwicklerkonferenz während der aktuellen Pandemie virtuell stattfinden. Weitere Details dazu finden Sie hier: Facebook Connect 2020: So sehen Sie zu und was Sie erwartet .

In der Zwischenzeit können Sie hier auch unseren Testbericht zur Oculus Quest der ersten Generation lesen .

Schreiben von Rik Henderson.