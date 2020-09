Die AR-Brille von Facebook kann zu Überhören führen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Facebook arbeitet seit einiger Zeit an einem Augmented-Reality- Headset. Jetzt hat das Unternehmen interessante Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Technologie auch beim Sound helfen kann.

Facebook Reality Labs Research hat ergeben, dass es an "neuartigen Technologien" arbeitet, die dem Benutzer ein verbessertes Gehör und "Wahrnehmungssupermächte" bieten sollen. Dazu gehört die Augmented-Reality-Technologie, mit der Sie herausfinden können, was Sie gerade sehen, und sich darauf konzentrieren können, indem Sie den Klang verstärken und störende Hintergrundgeräusche reduzieren.

Die Idee ist, das Leben des Benutzers zu bereichern, indem er sich auf das Wesentliche konzentriert. Dies könnte einfache Verbesserungen des Alltags beinhalten:

"Stellen Sie sich vor, Sie könnten in einem überfüllten Restaurant oder einer überfüllten Bar ein Gespräch führen, ohne Ihre Stimme erheben zu müssen, um gehört zu werden, oder sich anstrengen müssen, um zu verstehen, was andere sagen. Durch die Verwendung mehrerer Mikrofone auf Ihrer Brille können wir die Geräusche um Sie herum erfassen Anhand des Musters Ihrer Kopf- und Augenbewegungen können wir herausfinden, welche dieser Geräusche Sie am meisten hören möchten, ohne dass Sie sie roboterhaft anstarren müssen. Auf diese Weise können wir die richtigen Geräusche für Sie verbessern und andere dimmen, um sicherzugehen Das, was Sie wirklich hören möchten, ist auch bei lauten Hintergrundgeräuschen klar. "

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Technologie um eine fortschrittliche Art von Hörgerät, aber auch um den zusätzlichen Bonus von Augmented Reality. Die Technologie kann auch von Personen mit und ohne Hörbehinderung eingesetzt werden.

Im Restaurantbeispiel sieht Facebook auch vor, dass neben Kunden, die das Headset verwenden, auch Kellner und andere Mitarbeiter davon profitieren können.

Das Unternehmen stellt fest, dass die lauten Umgebungen, denen Bar- und Restaurantmitarbeiter ausgesetzt sind, im Laufe der Zeit zu Hörverlust führen können, und diese neue Technologie kann dazu beitragen, dies zu verhindern. Durch die Reduzierung von Hintergrundgeräuschen und die Unterstützung der Mitarbeiter bei der Fokussierung auf ihre Gesprächspartner verringert das AR-Headset täglich den Druck auf die Ohren.

Das Hinzufügen von Sensoren und Kameras an AR-Brillen könnte auch verwendet werden, um wichtige Kontextinformationen zu sammeln, z. B. wo der Benutzer nach einer Verstärkung und Isolierung relevanter Geräusche sucht.

Zu den Prototypen der Technologie gehören anscheinend AR-Brillen mit Lautsprechern, die den Schall ähnlich wie bei den Oculus Quest-Lautsprechern auf das Ohr richten. Alternativ entwickelt das Team spezielle In-Ear-Monitore (IEMs) mit aktiver Geräuschunterdrückungstechnologie, um Hintergrundgeräusche zu eliminieren.

Das Facebook Reality Labs-Team arbeitet anscheinend an verschiedenen Designs mit unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten. Dazu gehören AR-Brillen und AR-Headset-Designs. Es ist also noch nicht klar, wie die Roadmap von Facebook für diese Produkte aussieht.

Was auch immer passiert, Facebook muss auch die Angst überwinden, die viele Menschen haben, wenn Facebook-Technologie sie aufzeichnet und überwacht, um Daten für Anzeigen zu verkaufen. Wie angenehm wäre es für einen durchschnittlichen Nutzer, wenn Facebook alles aufzeichnet, was er sagt, und sieht, was er sieht?

Das Forschungsteam denkt bereits darüber nach:

"Bevor Daten, die wir sammeln, Forschern zur Verfügung gestellt werden, werden sie heute verschlüsselt und die Identität des Forschungsteilnehmers von den Daten getrennt, sodass sie den Forschern, die die Daten verwenden, nicht bekannt sind. Einmal gesammelt, werden sie auf sicheren internen Servern gespeichert Nur für eine kleine Anzahl von Forschern mit ausdrücklicher Erlaubnis zur Verwendung zugänglich. Das Team führt außerdem regelmäßige Überprüfungen mit Datenschutz-, Sicherheits- und IT-Experten durch, um sicherzustellen, dass sie das Protokoll befolgen und die entsprechenden Schutzmaßnahmen implementieren. "

Der Plan ist einfach, die Technologie zu nutzen, um das Leben der Menschen zu bereichern, und es ist sicherlich interessant, die möglichen Anwendungen zu sehen. Die Zukunft wird unglaublich sein.

Schreiben von Adrian Willings.