Besitzen Sie ein Oculus Headset? Sie müssen sich bald bei Facebook anmelden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Oculus nimmt einige Änderungen an der Art und Weise vor, wie Benutzer sich mit ihrem Konto verbinden. Für diese Änderungen müssen Sie sich künftig mit einem Facebook-Konto bei der Software anmelden.

Dies wurde über ein Update im Blog des Unternehmens veröffentlicht , in dem angekündigt wurde, dass die Änderungen im Oktober 2020 beginnen werden.

Ab diesem Monat muss sich jeder, der zum ersten Mal ein Oculus Gerät verwendet, mit einem Facebook-Konto anmelden. Aktuelle Benutzer werden außerdem aufgefordert, sich anzumelden und Oculus- und Facebook-Konten für die zukünftige Verwendung zusammenzuführen.

Oculus hat außerdem erklärt, dass für alle zukünftigen unveröffentlichten Oculus-Geräte ebenfalls ein Facebook-Konto erforderlich ist.

Heute kündigen wir einige wichtige Aktualisierungen an, wie sich Benutzer bei Oculus Geräten anmelden und dabei ihr VR-Profil beibehalten. Ab Oktober 2020 muss sich jeder, der zum ersten Mal ein Oculus Gerät verwendet, mit einem Facebook-Konto anmelden. // https://t.co/SMeDOXgehN - Oculus (@oculus), 18. August 2020

Die gute Nachricht ist, wenn Sie bereits ein Konto haben, das nicht mit Facebook verbunden ist, können Sie es für die nächsten zwei Jahre weiterhin verwenden. Die schlechte Nachricht ist, dass dies ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr der Fall sein wird.

Laut Oculus können Benutzer zwar ohne Facebook-Konto fortfahren, haben jedoch ohne dieses Konto keinen Zugriff auf alle Funktionen. Dies kann sogar bedeuten, dass bestimmte Apps und Spiele nicht richtig funktionieren.

Die Idee dahinter ist, die Erfahrung sozialer zu gestalten. Oculus sagt:

"Wenn Sie den Menschen eine einzige Möglichkeit geben, sich bei Oculus anzumelden - mit ihrem Facebook-Konto und Passwort -, können Sie in VR leichter Freunde finden, verbinden und mit ihnen spielen. Außerdem können wir mehr Facebook-basierte Multiplayer- und soziale Erlebnisse einführen In Kürze in VR, wie Horizon, wo Sie Welten erkunden, spielen und erschaffen können. "

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie ein Facebook-Konto verwenden, werden Ihre realen Informationen nicht zufälligen Fremden zugänglich gemacht. Laut Oculus können Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto anmelden, ein VR-Profil erstellen und es nur für Sie sichtbar machen. Sie können auch auswählen, welche VR-Aktivitäten in Ihrem Facebook-Konto veröffentlicht werden sollen.

Wenn Sie zu Hause mehrere VR-Benutzer haben, werden Sie erfreut sein zu hören, dass Oculus auch plant, ein System zu erstellen, mit dem mehrere Benutzer über ihr eigenes Facebook-Konto auf dasselbe Gerät zugreifen können. So können Sie das Headset teilen, ohne Ihr persönliches Facebook-Profil zu teilen.

Wie zu erwarten ist, bedeutet die Verbindung zwischen Oculus und Facebook die gemeinsame Nutzung von Daten. Diese gemeinsame Nutzung wird verwendet, um Ihnen Anzeigen und andere Dinge zu zeigen, wie z.

"Anzeigen personalisierter Inhalte, einschließlich Anzeigen, für alle Facebook-Produkte. Dies kann Empfehlungen für Oculus Events, Anzeigen zu Facebook-Apps und -Technologien oder Anzeigen von Entwicklern für deren VR-Apps umfassen."

Erfahren Sie hier mehr und lesen Sie auch die vollständigen FAQ .

