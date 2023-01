Apples Reality Pro AR/VR-Headset könnte schon im März erscheinen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Einem neuen Bericht zufolge könnte Apples oft gemunkeltes AR/VR-Headset bereits im März auf den Markt kommen. Es wird angenommen, dass Apple es vor der WWDC 2023 ankündigen wird.

Das Mixed-Reality-Headset, das voraussichtlich Reality Pro heißen wird, soll laut einem neuen Bericht des gut vernetzten Apple-Reporters von Bloomberg, Mark Gurman, im Frühjahr vorgestellt werden. Ihm zufolge wird Apple das neue Headset noch vor der diesjährigen Worldwide Developers Conference ankündigen, die normalerweise im Juni stattfindet.

Man geht davon aus, dass Apple das Produkt frühzeitig ankündigen und dann den Entwicklern die Möglichkeit geben wird, an ihren Apps zu arbeiten, bevor sie an die Öffentlichkeit gelangen - was derzeit für später in diesem Jahr erwartet wird.

"Apple hat das Gerät bereits einer kleinen Anzahl von hochkarätigen Softwareentwicklern zum Testen zur Verfügung gestellt", sagt Gurman und fügt hinzu, dass die Hardware intern mit einem neuen Betriebssystem namens Borealis arbeitet. Für die Öffentlichkeit wird Borealis den Namen xrOS tragen.

Gurman merkt an, dass Apple bisher Schwierigkeiten hatte, das Headset auf den Markt zu bringen, was darauf hindeutet, dass es immer noch zu weiteren Verzögerungen bei einem Produkt kommen kann, das voraussichtlich über 3.000 Dollar kosten wird. "Apple wollte es bis 2019 auf den Markt bringen", sagt er. "Mit der Zeit haben sich die Verzögerungen gehäuft. Apple plante, das Gerät 2020, dann 2021 und schließlich 2022 auf den Markt zu bringen."

Das Headset soll mit mehreren Kameras und zwei 4K-Displays ausgestattet sein. Es wird auch erwartet, dass es Iriserkennung für Authentifizierungszwecke bietet, während die xrOS-Software Berichten zufolge in der Lage sein wird, iPhone-Apps in Fenstern auszuführen, obwohl sie in 2D und nicht in der 3D-Erfahrung erscheinen werden, für die das Headset wahrscheinlich bekannt sein wird.

Schreiben von Oliver Haslam.