Metaverse ist out, Appleverse ist in für das AR/VR-Headset von Apple

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apples AR/VR-Headset ist näher als je zuvor, denn das Unternehmen setzt auf Produktivität und App-Integration, so ein Bericht vor einer Markteinführung im Jahr 2023.

Wir erwarten schon seit einiger Zeit, dass Apple ein eigenes AR/VR-Headset auf den Markt bringen wird, wobei Berichte weiterhin auf eine Veröffentlichung im Jahr 2023 hindeuten. Jetzt berichtet Mark Gurman von Bloomberg, dass die Entwicklung des Betriebssystems für das Headset abgeschlossen ist und dass sich das Unternehmen nach Aussagen von Mitarbeitern darauf konzentriert, einige bekannte Apps auf die Plattform zu bringen.

In seinem wöchentlichen Newsletter "Power On" schreibt Gurman, dass die erste Version des Headset-Betriebssystems den Codenamen "Oak" trägt und bereits fast fertig ist. Außerdem glaubt Gurman, dass Apple einen iWork-Manager in das Headset-Team geholt hat, was auf einen Produktivitätsschwerpunkt für ein Gerät hindeutet, das voraussichtlich mehr als 3.000 Dollar kosten wird.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Bevor er zur Headset-Gruppe kam, war [Yaniv] Gur für die Entwicklung der iWork-Apps (Pages, Keynote und Numbers) zuständig, zusätzlich zu den Apps für Bücher, Notizen und Nachrichten auf den verschiedenen Plattformen des Unternehmens", sagt Gurman und fügt hinzu: "Das Headset-Team hat bereits einen Chef für das Betriebssystem, Geoff Stahl.

Andere Unternehmen haben bereits Produktivitätsanwendungen für ihre eigenen Headsets auf den Markt gebracht. Mark Gurman von Meta scheint darauf zu wetten, dass die Menschen ihre Bürobesprechungen im Metaverse abhalten werden. Aber Apple wird wohl seine eigenen iWork-Apps als Teil einer umfassenderen "Appleverse"-Agenda vorantreiben, wobei das Unternehmen auch daran arbeitet, dass Entwickler App Intents verwenden, wenn sie Apps für das Headset entwickeln. Entwickler von iPhone- und iPad-Apps verwenden bereits App Intents, um Dinge wie Siri und Shortcuts einzubinden.

Es wird erwartet, dass das Apple-Headset mit mehr als einem Dutzend Kameras für das Tracking und zwei 8K-Displays ausgestattet sein wird, während auch biometrische Unterstützung für die Iris-Sensorik erwartet wird. Das Apple-Headset, von dem man annimmt, dass es Reality One oder Reality Pro heißt, wird Berichten zufolge auch mehrere Mac-ähnliche CPUs haben, was vielleicht den hohen Preis erklärt.

Schreiben von Oliver Haslam.