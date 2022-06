Hat Tim Cook gerade angedeutet, dass Apple an einem AR-Headset arbeitet?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple-CEO Tim Cook hat kürzlich der China Daily ein Interview gegeben, in dem er angedeutet hat, dass Apple an einem Augmented-Reality-Headset arbeitet, oder auch nicht.

Auf die Frage, was ein AR-Headset braucht, um auf dem Verbrauchermarkt erfolgreich zu sein, sprach der Manager darüber, dass Apple ein aktives Interesse an der Augmented-Reality-Technologie hat, und am Ende forderte er die Zuschauer sogar auf: "Bleiben Sie dran und Sie werden sehen, was wir zu bieten haben". Es lohnt sich, den gesamten Clip auf Twitter anzuschauen - der von 9to5Mac entdeckt wurde - um zu sehen, wie der Interviewer die Frage stellt und um Cooks eher schüchterne Antwort selbst zu sehen.

Man kann nicht umhin, sich zu fragen, ob Cook damit andeuten will, dass Apple ein AR-Headset entwickelt. Denken Sie daran, dass es seit mindestens fünf Jahren Gerüchte gibt, dass das Unternehmen eine Art von Headset entwickelt, egal ob es sich um AR oder AR/VR handelt . Sowohl Cook als auch der Interviewer wissen wahrscheinlich von den Berichten.

Während des Interviews gab Cook zu, dass er von AR "begeistert sein könnte", obwohl er auch anmerkte, dass sich die Technologie noch in einem "sehr frühen Stadium" befindet.

Der Apple-CEO hat sich in den letzten Jahren mehrfach zu AR geäußert und sogar gesagt, dass dies"ein äußerst wichtiger Teil von Apples Zukunft" sei. Jüngsten Berichten zufolge ist die Arbeit von Apple an einem Headset der ersten Generation fast abgeschlossen. Angeblich hat Apple auch mit der Entwicklung eines Betriebssystems namens Reality OS begonnen.

Trotz all dieser Gerüchte hat Apple jedoch noch nichts offiziell bestätigt oder angekündigt. Viele Leute dachten, Apple würde das Headset auf der WWDC 2022 ankündigen. Doch dazu ist es nie gekommen.

Schreiben von Maggie Tillman.