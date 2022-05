Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Schon seit Jahren gibt es Gerüchte, dass Apple ein Mixed-Reality-Headset entwickelt. Nun sind in der vergangenen Woche zwei Berichte über das noch unbestätigte Headset erschienen.

Die neuesten Informationen stammen von The Information. Daraus geht hervor, dass Apple sich für ein eigenständiges Mixed-Reality-Headset entschieden hat. Dies ist etwas, das das Unternehmen intern debattiert hat.

Es klingt, als hätte Apple große Schwierigkeiten gehabt, sich zu entscheiden, ob man mit einem leistungsfähigeren VR-Headset, das eine stationäre Basis benötigt, oder mit einem Standalone-Headset vorankommen soll. Mike Rockwell, Leiter der Abteilung für AR und VR bei Apple, bevorzugte Berichten zufolge die leistungsstärkere Version mit einer Station (ein Prototyp wurde anscheinend von dem angetrieben, was jetzt als M1 Ultra bekannt ist). Aber die Apple-Führungskräfte entschieden sich schließlich für das eigenständige Produkt. Bloomberg berichtete erstmals im Jahr 2020 darüber. Die Entscheidung hat nun zu Problemen bei der Entwicklung des Headsets geführt.

Berichten zufolge war es dem Team des Headsets nicht möglich, noch einmal von vorne anzufangen und einen einzigen Chip für alle Aufgaben zu entwickeln. Außerdem hatten die Ingenieure anscheinend Schwierigkeiten, mehr als ein Dutzend Kameras in das Headset zu integrieren. Angeblich ist auch Jony Ive als Berater an dem Design beteiligt. Er "bevorzugt" einen tragbaren Akku, aber das endgültige Design ist noch unbekannt, so The Information.

Man darf nicht vergessen, dass Apple seinem Vorstand letzte Woche ein Mixed-Reality-Headset gezeigt haben soll . Wenn das stimmt, steht eine Markteinführung unmittelbar bevor. Wird es auf der WWDC 2022 im Juni vorgestellt? Apple könnte auch bis später im Jahr warten, vielleicht wenn das nächste iPhone angekündigt wird. In einigen Berichten wurde behauptet, dass Apples AR/VR-Headset nicht vor 2023 in die Verkaufsregale kommen könnte.

Schließlich berichtet The Information, dass Apple eine AR-Brille entwickelt, die wie eine Ray-Ban-Brille aussieht. Diese sind "noch viele Jahre von der Veröffentlichung entfernt".

Schreiben von Maggie Tillman.