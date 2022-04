Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples Augmented-Reality-Headset hat bisher eine lange und kurvenreiche Reise hinter sich. Die Gerüchte um das Gerät reichen bereits Jahre zurück, aber es gab einige Anzeichen, die auf eine mögliche Enthüllung Ende 2022 hindeuteten.

Jetzt sieht es aber so aus, als müssten wir vielleicht doch noch länger warten. Ein neuer Bericht des Branchenanalysten Jeff Pu deutet darauf hin, dass sich das Headset seiner Meinung nach bis Anfang 2023 verzögern wird.

Das ist keine große Veränderung, da eine Markteinführung im Jahr 2022 erst spät im Jahr erwartet wurde und Einschränkungen in der Lieferkette unterworfen war, die zu knappen Lagerbeständen führen würden. Es könnte also sein, dass Apple eine Markteinführung mit Engpässen vermeiden möchte.

Pu schätzt außerdem, dass sich das Headset im ersten Jahr zwischen einer und 1,5 Millionen Mal verkaufen könnte, was für uns nach einem ziemlich soliden potenziellen Erfolg für Apple klingt, wenn es sich so entwickeln sollte.

Auch wenn das Konzept der erweiterten und gemischten Realität noch nicht ganz neu ist, so haben doch sehr viele Verbraucher noch nie die Gelegenheit gehabt, es auszuprobieren, so dass ein hochpreisiges Apple-Produkt ein erster Schritt in diesem Bereich wäre.

Doch wie immer bei einem Apple-Produkt dieser Art werden wir wahrscheinlich nichts Offizielles hören, bis Apple bereit ist, das Gerät vollständig zu enthüllen, daher würden wir nicht darauf setzen, bald konkretere Informationen zu erhalten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.