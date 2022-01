Apple wird das Metaverse mit seinem VR-Headset wahrscheinlich nicht unterstützen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir haben viel über Apples Pläne für Augmented Reality und Virtual Reality-Technologien gehört. Die jüngsten Gerüchte besagen, dass Apples AR-Headset 2022 auf den Markt kommen könnte.

In der Zwischenzeit haben Apple- Quellen mitgeteilt, dass das Unternehmen die Idee des Metaverses abgelehnt hat und nicht vorhat, es mit seinem kommenden AR-Headset zu unterstützen .

Laut Mark Gurman von Bloomberg plant Apple stattdessen, sein Headset für kurze Kommunikation mit anderen, immersive Inhaltsansichten und natürlich für Spiele zu verwenden.

Wenn man den Quellen Glauben schenken darf, dann könnte Apples AR/VR-Produkt durchaus eine ganz andere Erfahrung sein als Meta und seine zukünftigen Headset- und User-Experience-Pläne für das Metaverse. Da sich viele Unternehmen derzeit auf das Metaverse konzentrieren, ist dies ein merkwürdiger Schritt von Apple, der interessante Auswirkungen haben könnte.

Was das Headset selbst betrifft, ist noch nicht ganz klar, was kommt. Frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple an einem teuren High-End-Headset arbeitet, das eine wahnsinnige 8K-Auflösung (pro Auge) sowie Inside-Out-Tracking-Kameras und mehr haben wird. Während andere aktuelle Gerüchte auf ein viel günstigeres Angebot hingewiesen haben. Diese erschwingliche Version könnte immer noch 4K-Displays und ernsthafte Spezifikationen aufweisen, aber es ist nicht bekannt, wann sie erscheinen wird.

Wir haben auch gehört, dass das Unternehmen sowohl an AR-Brillen als auch an einem VR-Headset als separate Geräte arbeitet, also passiert viel, aber nichts Offizielles. Wir müssen abwarten und sehen.

Schreiben von Adrian Willings.