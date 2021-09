Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples lange gemunkelter wichtiger Produktnachfolger des iPhones , ein Augment-Reality (AR)-Headset, das Ende 2024 auf den Markt kommen soll, wird zunächst eine aktive iPhone-Verbindung benötigen, um alle seine Funktionen nutzen zu können, heißt es in einem neuen Bericht.

Das Konzept wäre nicht allzu unnatürlich und funktioniert höchstwahrscheinlich genauso wie eine nicht zellulare Version einer Apple Watch – lass es in der Tasche und alles ist in Ordnung, geh ohne es aus der Tür und Sie werden definitiv in dem, was Sie tun können, behindert.

Das soll nicht heißen, dass Apple nie ein mobilfunkkompatibles AR-Headset auf den Markt bringen wird, aber genau wie bei der ursprünglichen Apple Watch-Version wird das Abwerfen des iPhone wahrscheinlich nur ein paar Upgrades entfernt sein.

Es wird immer deutlicher, wie stark Apple in AR investiert hat. Der CEO des Unternehmens, Tim Cook, verkündet sogar, dass er AR als die wichtigere Technologie gegenüber VR betrachtet, obwohl VR-Produkte die Popularität von AR-Headsets um mehr als zehn zu eins überwiegen.

Apple hat Milliarden ausgegeben, um Augmented Reality langsam in unser Leben zu bringen und sich an unsere Geräte zu gewöhnen. Das im letzten Jahr veröffentlichte iPhone 12 Pro war das zweite Apple-Gerät, das mit einem integrierten LiDAR- Sensor auf den Markt kam, nachdem es Anfang 2020 mit der iPad Pro-Revision eingeführt wurde.

LiDAR-Scanner helfen dabei, die Tiefe des Bereichs, den Ihre Kamera sehen kann, genauer abzubilden, als es ein herkömmlicher Live-Videoscan könnte. Diese erhöhte Tiefengenauigkeit trägt dazu bei, virtuelle Objekte überzeugender zu erweitern als ein Gerät ohne einen richtigen LiDAR-Sensor.

Grundsätzlich ist es selbstverständlich, dass das Apple AR-Headset mindestens eine robuste nach außen ragende LiDAR-Einheit haben wird - Apple gewöhnt uns gerade mit den aktuellen iPhone 12 Pro- und iPad Pro-Implementierungen an die Technologie.

In einem Gespräch mit der erfahrenen Journalistin Kara Swisher sagte Cook:

Sie und ich führen gerade ein tolles Gespräch. Es könnte wohl sogar besser sein, wenn wir unsere Diskussion mit Diagrammen oder anderen erscheinenden Dingen ergänzen könnten

Erst vor wenigen Tagen kam ein Bericht heraus, dass Cook unter seiner Aufsicht eine weitere große Produktkategorie einführen wollte, bevor er als CEO von Apple zurücktrat. Wird AR das Richtige sein?