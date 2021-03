Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut einem neuen Forschungsbericht des angesehenen Apple-Analysten Ming-Chi Kuo (9to5Mac ) könnte das seit langem gemunkelte Mixed-Reality-Headset von Apple deutlich weniger wiegen als die bestehende Konkurrenz, einschließlich Oculus Quest 2 und HoloLens 2 von Microsoft.

Ming-Chi Kuo behauptete, dass das Headset beim Start weniger als 150 Gramm wiegen wird, so dass es über lange Zeiträume bequem getragen werden kann.

Zum Vergleich: Das Quest 2-Headset wiegt 503 Gramm, während das HoloLens 2 645 Gramm und der Ventilindex 809 Gramm wiegt. Selbst Googles Daydream View , ein VR-Headset aus Stoff, das ein Telefon als Display verwendet, wiegt 220 Gramm. Und das iPhone 12 wiegt 164 Gramm.

Derzeit geht die Gerüchteküche davon aus, dass Apples Headset mit dem Codenamen N301, das weithin als Apple Glasses bezeichnet wird, sowohl Virtual-Reality- als auch Augmented-Reality-Erlebnisse bietet. Es wird wahrscheinlich erst 2022 eintreffen, und die neuesten Details des Designs deuten darauf hin, dass es aus einem Netzgewebe bestehen und wie eine Schwimmbrille aussehen wird. Es könnte auch 8K-Displays und Eye-Tracking-Technologie enthalten.

Es wird auch angenommen, dass mehr als ein Dutzend Kameras für die Handverfolgung und die Aufnahme von Filmmaterial enthalten sind. Kuo glaubt, dass es Kunststofflinsen, eine ultrakurze Brennweite und Micro-OLED-Displays geben könnte. In Bezug auf die Preisgestaltung könnte es laut früheren Berichten bis zu 3.000 US-Dollar kosten, was das Headset etwa 2.700 US-Dollar teurer macht als das Quest 2. Das HoloLens 2 wäre jedoch immer noch 500 US-Dollar teurer.

Weitere Gerüchte und Berichte über das Mixed-Reality-Headset von Apple finden Sie in unserem ausführlichen Handbuch, in dem Sie alles finden, was darüber bekannt ist.

Schreiben von Maggie Tillman.