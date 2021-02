Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat kürzlich bekannt gegeben, dass es seine Führungskräfte aufmischt, und dabei hat es auch bekannt gegeben, dass es an einem neuen Projekt arbeitet. Jetzt hat Bloomberg einige Details darüber mitgeteilt, was diese mysteriöse neue Anstrengung beinhaltet.

Apple gab ausdrücklich bekannt, dass Dan Riccio, seit 2012 Senior Vice President of Engineering für Apple-Hardware, seine Position als Leiter eines ungenannten Projekts im Unternehmen verlässt. Es hieß, er würde "etwas Neues schaffen" und laut einer Pressemitteilung direkt an CEO Tim Cook berichten. Apple hat nicht näher darauf eingegangen, was die Frage aufwirft: Was wird Riccio seine ganze Zeit für die Zukunft verwenden?

Nun, Bloomberg glaubt, dass Riccio jetzt die Arbeit des Unternehmens an Augmented- und Virtual-Reality-Produkten überwacht. Während Mike Rockwell weiterhin die AR- und VR-Einheit von Apple betreibt und weiterhin für die täglichen Entwicklungen verantwortlich ist, hat Riccio die „ultimative Kontrolle“ über die neue Hardware.

Derzeit wird gemunkelt, dass Apple eine Headset- ähnliche Schutzbrille entwickelt, mit der möglicherweise Augmented-Reality-Apps oder Virtual-Reality-Apps oder beides ausgeführt werden können. Den neuesten Berichten zufolge wird Apples erstes Gerät ein Mixed-Reality-Gerät sein, das 2022 für etwa 3.000 US-Dollar auf den Markt kommen soll.

Damit Riccio eine neue Rolle zugewiesen werden kann, die nur einem Projekt gewidmet ist, muss es sich um mehr als nur MacBook-Aktualisierungen und Item-Tracker handeln. Ein AR / VR-Headset ist also durchaus sinnvoll. Riccio war führend in der Entwicklung, Entwicklung und Entwicklung fast aller Apple-Produkte - vom iMac der ersten Generation über die neuere 5G iPhone - Produktreihe bis hin zu M1-basierten Macs und AirPods Max .

Apple hat gesagt, er habe die Innovationsfähigkeit des Unternehmens "gesteigert".

Schreiben von Maggie Tillman.