(Pocket-lint) - Apple verfügt über eine eigene Augmented Reality (AR) -Plattform. Als ARKit bekannt, gibt es eine Reihe von ARKit-fähigen Apps, die Sie auf Ihrem iOS-Gerät verwenden können.

Während die virtuelle Realität Sie in einen Raum eintaucht und im Wesentlichen alles ersetzt, was Sie in einer physischen Welt sehen, nimmt AR die Welt um sich herum und fügt ihr virtuelle Objekte hinzu. Mit ARKit können Sie beispielsweise virtuelle Möbel in Ihrem eigenen Raum platzieren.

Sie können auch gegen virtuelle Feinde kämpfen, die auf Ihrem Boden herumtollen, oder sogar einen potenziellen Autokauf in Ihrer Garage tätigen! Wenn Sie mehr über ARKit erfahren möchten und erfahren möchten, wie Entwickler auf einfache Weise neue AR-Erfahrungen erstellen können, lesen Sie unseren ARKit-Leitfaden .

Ikea Platz

Mit der App von Ikea können Sie die Produkte in Ihrem Zuhause visualisieren, egal ob es sich um einen Küchenschrank oder eine minimalistische Lampe handelt. Derzeit sind mehr als 2.000 Ikea-Produkte in der App verfügbar, sodass Sie Ihre Fähigkeiten im Bereich Innenarchitektur verbessern können, ohne einen Cent ausgeben zu müssen.

Überbestände

Mit dem US-Online-Händler Overstock können Sie 3D-Modelle von Tausenden von Produkten in Ihrem Zuhause platzieren. Sie können dann Bilder der AR-Modelle freigeben, die Überbestände in Ihren Warenkorb legen und sogar über Apple Pay bezahlen.

Giphy World

Wenn Sie GIFs lieben, schauen Sie sich das Repository Giphy an. Mit der neuesten App, Giphy World, können Sie der Welt um Sie herum AR-gestützte 3D-GIFs hinzufügen und auch Videos aufnehmen. Anschließend teilen Sie Ihre Kreationen mit Freunden, die auch über die App verfügen, und können so in AR kommunizieren.

Hausarbeit

Housecraft ist eine App für Möbelarrangements mit einer Reihe von Gegenständen, deren Größe an Ihr Zimmer angepasst werden kann. Wir betrachten dies als Planungs-App mehr als als eine App, mit der Sie einkaufen würden, wie Sie es bei Ikea Place tun würden. Es hat auch eine lustige Katastrophenfunktion, mit der Sie in einem Raum Chaos anrichten können.

MeasureKit

MeasureKit ist gut angelegtes Geld, denn mit dieser App können Sie fast alles mit Ihrer iPhone- oder iPad-Kamera messen, einschließlich Winkeln und Raumabmessungen. Das Lineal-Tool ist kostenlos, aber Sie müssen ein Upgrade für die anderen durchführen.

TapMeasure

TapMeasure ähnelt anderen Mess-Apps, geht jedoch noch einen Schritt weiter und ermöglicht Ihnen das Erstellen von Grundrissen und 3D-Raummodellen, die Sie dann als CAD-Dateien exportieren können. Das Herunterladen und Verwenden ist kostenlos, obwohl einige Funktionen, wie der Export einer CAD-Datei, zusätzliche Kosten verursachen.

Nachthimmel

Mit Night Sky können Sie Sterne, Planeten, Sternbilder und Satelliten identifizieren. Es verfügt über eine Premium-Funktion "Grand Orrery", mit der Sie das Sonnensystem in Ihrem Zuhause sehen können. Sie können herumlaufen, Planeten vergrößern und erkunden - alles in AR.

Karottenwetter

Diese freche Wetter-App verfügt dank ARKit über einen neuen AR-Modus, sodass Sie in AR "unglaublich witzige Vorhersagen" erhalten können. Das Team hinter der App warnt Benutzer auch davor, den Augensensor zu stechen. Jetzt wissen Sie, dass Sie es voll und ganz tun werden.

Edmunds

Möchten Sie in den USA ein neues oder gebrauchtes Auto kaufen? Schauen Sie sich diese umfangreiche Fahrzeugdatenbank an und Sie können einen potenziellen Fahrzeugkauf visualisieren, indem Sie ihn in Ihre Garage oder Auffahrt stellen. Edmunds sagte, dass Sie diese AR-Funktion verwenden können, um zu bestätigen, ob ein Auto überall dort passt, wo Sie es parken möchten.

RoomScan Pro

RoomScan Pro ist ein weiteres großartiges Tool, wenn Sie daran denken, einen Teil Ihres Hauses selbst zu bauen oder umzubauen. Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach die Größe eines Raums und die verschiedenen Oberflächen seiner Wände mithilfe der AR-Messung messen.

Weitere ARKit-fähige AR-Apps zum Ausprobieren

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Max Freeman-Mills.