Apple Glasses: Wie sieht die bisherige Geschichte mit dem AR-Headset von Apple aus?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple arbeitet seit mindestens einem Jahrzehnt an Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien.

Wir wissen dies dank Aussagen des Unternehmens, Vorhersagen von Analysten, zahlreichen Patentanmeldungen und Apples Interesse an der Erweiterung seiner ARKit-Plattform für AR-Apps und -Spiele. Es hat auch AR / VR-Experten eingestellt und mehrere AR / VR-Unternehmen übernommen. Addieren Sie alles zusammen und die Gerüchteküche schlägt vor, dass Apple möglicherweise ein Headset entwickelt, das AR und möglicherweise sogar VR unterstützt.

Es hat angeblich eine geheime Forschungseinheit, die aus Hunderten von Mitarbeitern besteht, die an mehreren Prototypen von Virtual- und Augmented-Reality-Headsets arbeiten. Hier finden Sie alles, was Sie über dieses Produkt wissen müssen, auch wann es ankommt.

Dies ist schwer genau zu bestimmen, wann Apple Glasses aufgrund widersprüchlicher Berichte im letzten Jahr auf 2022 eintreffen wird. Anfang 2021 deuten Berichte jedoch darauf hin, dass das Unternehmen in die "zweite Entwicklungsphase" eintreten wird und Apple möglicherweise seine veröffentlichen wird AR Brille irgendwann im Jahr 2021.

Umgekehrt behauptete DigiTimes im Juli 2019, Apple habe die Entwicklung aller Headsets eingestellt. Das Team, das die Prototypen entwickelte, wurde im Mai aufgelöst und anderen Produkten zugewiesen. Gleichzeitig wurde behauptet, Apple habe Kim Vorrath, einen Software-Manager, indie Augmented-Reality-Headset- Abteilung versetzt, um dem Team "Ordnung" zu bringen.

Vorraths Einstellung zeigt, dass Apple sein AR-Headset-Team nicht getötet hat, wie zuvor angenommen. Hinweise auf ein AR-Headset wurden auch in iOS 13 gefunden - angeblich mit dem Codenamen Garta. Code in der neuesten Version von Xcode weist ferner darauf hin, dass Apple ein AR-Headset entwickelt. Es gibt sogar Hinweise auf Testgeräte mit Codenamen.

Und zuvor auch behauptet , nachdem sie, dass das Headset wird Berichten zufolge der Massenproduktion geben , bis Ende 2019 und könnte Anfang 2020 starten, schlug Apple - Analyst Ming-Chi Kuo Mai 2020 , dass sie bis 2022 nicht zum frühest starten.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über Apple Glasses gehört haben und was sie tun können, wenn sie jemals auf den Markt kommen ...

Laut 9to5Mac arbeitet Apple an Stereo-AR in iOS, das ein Face-Mounted-AR-Erlebnis unterstützt. Es wurde in internen Tests mit zwei Apple-Geräten (Codename Luck und Franc) und einem Drittanbietergerät namens HoloKit getestet, bei dem es sich um ein AR-Headset-Kit aus Pappe handelt. Stereo-AR-Apps können Berichten zufolge im "gehaltenen Modus" (normaler AR) oder im "abgenutzten Modus" arbeiten, wenn sie mit einem externen Gerät wie einem Headset verwendet werden.

Es ist noch nicht klar, ob Apples Smart Brille ein reines AR-Headset oder ein AR / VR-Headset sein wird. Es kann dasselbe Projekt oder zwei verschiedene Projekte sein. Es ist auch nicht bekannt, ob es sich tatsächlich um eine "intelligente Brille" oder ein ausgewachsenes Headset handelt. Der angesehene Apple-Analyst Ming-Chi Kuo erwartet, dass die AR-Brille wie Googles Daydream als iPhone-Zubehör für die Verlagerung von Computern, Netzwerken usw. auf das iPhone eingesetzt wird.

Laut Bloomberg entwickelt Apple ein AR-Produkt mit einem Display, einem Prozessor und einem neuen "rOS" oder Betriebssystem. Angeblich basiert rOS auf iOS. Berichten zufolge entwickelt Apple für dieses AR-Headset auch einen "System-on-a-Package" -Chip. Es wird erwogen, Touchpanels, Sprachaktivierung und Kopfgesten für die Eingabesteuerung zu verwenden. Virtuelle Räume und eine 360-Grad-Videowiedergabe werden ebenfalls berücksichtigt.

Den neuesten Berichten zufolge arbeitet Apple an einem leistungsstarken AR / VR-Headset mit einem 8K-Display für jedes Auge. Es ist nicht an einen Computer oder ein Smartphone gebunden und sollte sowohl mit VR- als auch mit AR-Apps funktionieren. Dieses Headset kann über eine drahtlose Hochgeschwindigkeitstechnologie mit kurzer Reichweite, die als 60-GHz-WiGig bezeichnet wird, mit einer "dedizierten Box" verbunden werden. Es verfügt über einen 5-Nanometer-Apple-Prozessor und ähnelt einem PC-Tower.

Die gesamte Technologie wird in das Headset und die Box integriert.

Mitte 2019 berichtete The Information über die AR-Brille des Unternehmens und notierte Informationen zum Design:

"Die Objektive verwenden ein polarisiertes System, ähnlich der Technologie in 3D-Filmbrillen, die mithilfe stereoskopischer Bilder die Illusion von Tiefe erzeugen. Die Technologie ähnelt der in anderen AR- und VR-Geräten, die bereits von Microsoft auf dem Markt sind. Magic Leap und Facebook…

Die Person sagte, die Herstellung der AR-Linsen sei besonders schwierig, da sie aus mehreren extrem dünnen Schichten verschiedener synthetischer Materialien bestehen, von denen jede anfällig für Blasen, Kratzer und andere Markierungen ist. Um Defekte zu reduzieren, müssen die Linsen in staubfreien Zonen hergestellt werden, die als Reinräume bezeichnet werden. "

Es wird auch gesagt, dass die Apple AR-Brille aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Akkulaufzeit wahrscheinlich keine Kamera enthält.

Laut Tim Cook, CEO von Apple, gibt es keine Technologie , um AR-Brillen auf hochwertige Weise herzustellen. "Aber heute kann ich Ihnen sagen, dass die Technologie selbst nicht existiert, um dies auf qualitativ hochwertige Weise zu tun", erklärte er. "Die erforderliche Anzeigetechnologie sowie genügend Material um Ihr Gesicht - das ist mit enormen Herausforderungen verbunden. Das Sichtfeld, die Qualität des Displays selbst, es ist noch nicht da."

Denken Sie daran, dass er 2016 auch sagte : "AR kann wirklich großartig sein ... Wir haben und investieren viel in dieses Thema. Wir sind auf lange Sicht hoch in AR ... Ich denke, AR ist groß und tiefgreifend. Dies ist eines dieser großen Dinge, auf die wir zurückblicken und die wir am Anfang bestaunen werden. "

Apple hat mehrere Mitarbeiter mit Fachkenntnissen in AR / VR-Technologie eingestellt, darunter den Informatikprofessor Doug Bowman , der das Zentrum für Mensch-Computer-Interaktion der Virginia Tech leitete. Er konzentriert sich auf das dreidimensionale Design von Benutzeroberflächen. Apple stellte auch Mitarbeiter ein, die im HoloLens-Team von Microsoft und bei Lytro, einem Unternehmen, das an einer VR-Kamera arbeitet, gearbeitet haben.

Apple engagierte auch Zeyu Li , der als Principal Computer Vision Engineer bei Magic Leap tätig war, als "Senior Computer Vision Algorithm Engineer". Ein weiterer Mitarbeiter ist Yury Petrov , ein ehemaliger Forschungswissenschaftler bei Oculus im Besitz von Facebook, der jetzt als "Forschungswissenschaftler" bei Apple tätig ist. Der Augmented-Reality-Experte Jeff Norris kam im April 2017 als Senior Manager zu Apple . Er arbeitete bei der NASA.

Im Mai 2018 stellte Apple Sterling Crispin ein , der eine Mal-App für mobile VR-Headsets namens Cyber Paint entwickelte. Im Dezember 2018 wurde der ehemalige Senior-Designer von Tesla und Microsoft HoloLens, Andrew Kim, eingestellt. Es gibt auch Jaunt VR-Gründer Arthur van Hoff, der im April 2019 als leitender Architekt zu Apple kam. Denken Sie daran, dass das AR-Team für Brillen / Headsets von Apple Hunderte anderer Mitarbeiter hat.

Ende Juni 2020 stellte sich heraus, dass Apple nach dem Ausfall dieses AR-Headsets viele Mitarbeiter von Magic Leap anstellt. Laut Bloomberg arbeiten derzeit über 1.000 Mitarbeiter an dem Projekt.

Apple hat nicht nur AR / VR-Experten eingestellt, sondern auch Unternehmen erworben, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben. Im Jahr 2017 kaufte das Unternehmen Vrvana , ein Unternehmen, das ein Mixed-Reality-Headset namens Totem entwickelte. Zu dieser Zeit kaufte das Unternehmen auch Akonia Holographics , ein Unternehmen, das Objektive für AR-Smart-Brillen herstellt. Apple hat bereits 2013 das in Israel ansässige 3D-Unternehmen für Körpersensoren PrimeSense gekauft .

Andere Unternehmen, die es gekauft hat, sind Metaio, Faceshift, Emotient , Flyby Media und RealFace.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Adrian Willings.